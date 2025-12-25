$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 22196 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 24002 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 27126 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 20836 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 18406 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14411 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 53418 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 70208 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32994 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Щедрик" в финале: король Карл III завершил рождественское обращение украинской песней

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Британский монарх Карл поздравил мир с Рождеством, он не упоминал в речи конкретных стран, однако добавил в видеоряд украинскую колядку "Щедрик".

"Щедрик" в финале: король Карл III завершил рождественское обращение украинской песней

Нынешнее рождественское телеобращение короля Великобритании Карла III завершилось исполнением знаменитого "Щедрика". Произведение Николая Леонтовича прозвучало в исполнении объединенного хора украинских беженцев "Songs for Ukraine" и хора Королевской оперы. Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.

Детали

Хотя монарх прямо не упоминал в речи названия конкретных стран, визуальный ряд обращения содержал кадры визита принцессы Анны к раненым украинским военнослужащим. Выбор песни "Щедрик", известной в мире как "Carol of the Bells", стал дополнительным жестом поддержки украинского народа.

Главные тезисы королевской речи

В своем выступлении Карл III сосредоточился на общечеловеческих ценностях, подчеркнув важность поиска мира, взаимопомощи и сострадания. Король отметил мужество людей, которые противостоят вызовам в самых опасных точках мира.

ч. Послы Британии, Германии и Франции спели "Щедрик" для украинцев в столичном метро

Мне кажется, что нам необходимо беречь ценности сострадания и примирения – тот образ жизни, которому следовал наш Господь. Эти истории о торжестве мужества над невзгодами дают мне надежду – от наших уважаемых военных ветеранов и бескорыстных гуманитарных работников в самых опасных горячих точках этого столетия до обычных людей и общин, которые проявляют внезапную храбрость, подвергая себя опасности, чтобы защитить других 

– заявил монарх. 

ч. Ноты "Щедрика" выставили в нью-йоркском Карнеги-Холле

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Новый год
Музыкант
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Николай Леонтович
Карл III
Нью-Йорк
Франция
Великобритания
Германия
Украина