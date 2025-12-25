Нынешнее рождественское телеобращение короля Великобритании Карла III завершилось исполнением знаменитого "Щедрика". Произведение Николая Леонтовича прозвучало в исполнении объединенного хора украинских беженцев "Songs for Ukraine" и хора Королевской оперы. Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.

Детали

Хотя монарх прямо не упоминал в речи названия конкретных стран, визуальный ряд обращения содержал кадры визита принцессы Анны к раненым украинским военнослужащим. Выбор песни "Щедрик", известной в мире как "Carol of the Bells", стал дополнительным жестом поддержки украинского народа.

Главные тезисы королевской речи

В своем выступлении Карл III сосредоточился на общечеловеческих ценностях, подчеркнув важность поиска мира, взаимопомощи и сострадания. Король отметил мужество людей, которые противостоят вызовам в самых опасных точках мира.

Мне кажется, что нам необходимо беречь ценности сострадания и примирения – тот образ жизни, которому следовал наш Господь. Эти истории о торжестве мужества над невзгодами дают мне надежду – от наших уважаемых военных ветеранов и бескорыстных гуманитарных работников в самых опасных горячих точках этого столетия до обычных людей и общин, которые проявляют внезапную храбрость, подвергая себя опасности, чтобы защитить других