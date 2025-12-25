Еще один день с графиками: завтра в большинстве регионов Украины планируют отключать свет

В большинстве регионов Украины завтра будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 26 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Как отметили в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!