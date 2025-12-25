Еще один день с графиками: завтра в большинстве регионов Украины планируют отключать свет

$42.150.05
49.680.05
ukenru
16:14 • 912 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
10:58 • 19879 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 21869 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 24374 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 19855 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 17937 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14140 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 52270 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 69103 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32819 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.8м/с
72%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 17577 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 19801 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 18445 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 11407 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 21060 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 19879 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 52270 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 38189 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 69103 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 56135 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Карл III
Королева Камилла
Уильям, принц Уэльский
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 3134 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 4174 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 11438 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 18482 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 19835 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Mercedes-Benz Zetros
YouTube

Еще один день с графиками: завтра в большинстве регионов Украины планируют отключать свет

Киев • УНН

 • 42 просмотра

26 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Еще один день с графиками: завтра в большинстве регионов Украины планируют отключать свет

В большинстве регионов Украины завтра будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 26 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

Как отметили в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! 

- подчеркнули в Укрэнерго.

Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения25.12.25, 10:33 • 17935 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина