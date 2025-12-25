Гималайское строительство: Индия масштабирует военную инфраструктуру для сдерживания Китая

Нью-Дели инвестирует сотни миллионов долларов в создание сети дорог, туннелей и аэродромов вдоль спорной границы с Китаем. Активизация работ началась после кровавых столкновений в 2020 году в долине Галван, которые выявили критическую логистическую уязвимость индийской армии. Об этом сообщает WSJ, пишет УНН.

Ключевым проектом является туннель Зоджила стоимостью более 750 миллионов долларов, расположенный на высоте 3500 метров. Он должен обеспечить круглогодичное сообщение с регионом Ладакх, который обычно отрезан снегопадами на шесть месяцев. Также открыта авиабаза Мудх-Ньома, способная принимать тяжелые транспортные самолеты C-130J в 30 километрах от линии разграничения.

Фото: WSJ

Бюджет Организации пограничных дорог Индии вырос с 280 миллионов долларов в 2020 году до 810 миллионов в 2025-м. За этот период общие военные расходы страны увеличились почти на 60%, достигнув 80 миллиардов долларов.

В течение десятилетий Индия избегала строительства дорог в Гималаях, считая непроходимые горы естественным барьером. Однако преимущество Китая в мобильности войск заставило Нью-Дели пересмотреть подход.

Это было поразительное изменение в мышлении. Мы поняли, что нам нужно изменить наш подход в целом

Несмотря на усилия, Индия не ставит целью полностью догнать Пекин по объемам инфраструктуры. Бывший командующий Северным командованием генерал-лейтенант Дипендра Сингх Худа подчеркнул сложность обеспечения высокогорных постов: "Это масштабное логистическое упражнение, которое проводится регулярно каждый год. Это нужно поднять на тот столб на чьем-то плече".

Риски эскалации

Аналитики отмечают, что расширение присутствия обеих сторон в ранее непатрулируемых зонах повышает риск новых конфликтов.

Обе стороны выходят в районы, выходящие за пределы тех, где они обычно патрулируют. Поэтому возрастает вероятность того, что эти две силы столкнутся друг с другом