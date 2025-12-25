Гималайское строительство: Индия масштабирует военную инфраструктуру для сдерживания Китая

$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
25 декабря, 10:58 • 25466 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 09:42 • 27327 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 31603 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
25 декабря, 09:14 • 22349 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 19176 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14866 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
24 декабря, 15:03 • 55114 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 71825 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33264 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 10:58 • 25466 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 15:03 • 55114 просмотра
Гималайское строительство: Индия масштабирует военную инфраструктуру для сдерживания Китая

Индия инвестирует сотни миллионов долларов в сеть дорог, тоннелей и аэродромов вдоль спорной границы с Китаем. Это ответ на кровавые столкновения 2020 года, выявившие логистическую уязвимость индийской армии.

Гималайское строительство: Индия масштабирует военную инфраструктуру для сдерживания Китая
Фото: WSJ

Нью-Дели инвестирует сотни миллионов долларов в создание сети дорог, туннелей и аэродромов вдоль спорной границы с Китаем. Активизация работ началась после кровавых столкновений в 2020 году в долине Галван, которые выявили критическую логистическую уязвимость индийской армии. Об этом сообщает WSJ, пишет УНН.

Подробности

Ключевым проектом является туннель Зоджила стоимостью более 750 миллионов долларов, расположенный на высоте 3500 метров. Он должен обеспечить круглогодичное сообщение с регионом Ладакх, который обычно отрезан снегопадами на шесть месяцев. Также открыта авиабаза Мудх-Ньома, способная принимать тяжелые транспортные самолеты C-130J в 30 километрах от линии разграничения.

Фото: WSJ
Фото: WSJ

Бюджет Организации пограничных дорог Индии вырос с 280 миллионов долларов в 2020 году до 810 миллионов в 2025-м. За этот период общие военные расходы страны увеличились почти на 60%, достигнув 80 миллиардов долларов.

Изменение оборонной доктрины

В течение десятилетий Индия избегала строительства дорог в Гималаях, считая непроходимые горы естественным барьером. Однако преимущество Китая в мобильности войск заставило Нью-Дели пересмотреть подход.

Это было поразительное изменение в мышлении. Мы поняли, что нам нужно изменить наш подход в целом 

– сказал генерал-майор Амрит Пал Сингх. 

Несмотря на усилия, Индия не ставит целью полностью догнать Пекин по объемам инфраструктуры. Бывший командующий Северным командованием генерал-лейтенант Дипендра Сингх Худа подчеркнул сложность обеспечения высокогорных постов: "Это масштабное логистическое упражнение, которое проводится регулярно каждый год. Это нужно поднять на тот столб на чьем-то плече".

Риски эскалации

Аналитики отмечают, что расширение присутствия обеих сторон в ранее непатрулируемых зонах повышает риск новых конфликтов. 

Обе стороны выходят в районы, выходящие за пределы тех, где они обычно патрулируют. Поэтому возрастает вероятность того, что эти две силы столкнутся друг с другом 

– отметила Раджешвари Пиллай Раджагопалан. 

Гималайская "водяная бомба": Китай начал строительство самой мощной горной ГЭС в мире17.12.25, 22:51 • 13748 просмотров

