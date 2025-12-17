Гималайская "водяная бомба": Китай начал строительство самой мощной горной ГЭС в мире

В Тибете стартовал самый амбициозный инфраструктурный проект Китая стоимостью 168 миллиардов долларов. Гидроэнергетическая система на реке Ярлунг Цангпо (нижнее течение Брахмапутры) по плану будет производить 300 миллиардов кВт-ч ежегодно. Об этом говорится в материале CNN, пишет УНН.

Детали

Мощность будущей ГЭС втрое превысит мощность нынешнего рекордсмена – плотины "Три ущелья". Проект, официально начатый в июле под кодовым названием "YX", Си Цзиньпин назвал стратегическим приоритетом для энергетической безопасности.

Инженерный вызов и экологические риски

Конструкция предусматривает сложную систему тоннелей сквозь горы, что позволит использовать перепад высоты в 2000 метров.

Это самая совершенная, самая инновационная система плотин, которую когда-либо видела планета – отметил Брайан Эйлер из Стимсон-центра.

В то же время он предупредил, что проект является "самым рискованным и потенциально самым опасным", поскольку строительство угрожает уникальной экосистеме Гималаев и требует массового переселения коренных тибетцев.

Геополитическая напряженность и таинственность

Пекин держит детали строительства в секрете, что вызывает беспокойство в Индии и Бангладеш. В индийских медиа проект уже окрестили "водяной бомбой", поскольку контроль над верховьем реки дает Китаю рычаги влияния на водную безопасность всего региона.

Аналитики отмечают, что ГЭС расположена вплотную к спорной границе, что делает ее не только энергетическим, но и военно-политическим объектом.

Проект прошел десятилетия углубленных исследований и внедрены тщательные меры по инженерной безопасности и экологической защите – подчеркивает китайский МИД.

Несмотря на возражения Пекина, спутниковые снимки уже зафиксировали масштабное строительство дорог, мостов и складов взрывчатки в ранее недоступном высокогорье.

