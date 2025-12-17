Гималайская "водяная бомба": Китай начал строительство самой мощной горной ГЭС в мире

$42.180.06
49.670.01
ukenru
20:01 • 2030 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
15:43 • 10906 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 19358 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 35944 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 25175 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 22926 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 21359 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21719 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18678 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28177 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.6м/с
90%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"17 декабря, 11:01 • 15046 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 14499 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 12229 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 14097 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 15576 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 15642 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 14163 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 12285 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 35944 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 37193 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Реджеп Тайип Эрдоган
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo19:12 • 1594 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 4008 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 14543 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 22276 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 56994 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
YouTube

Гималайская "водяная бомба": Китай начал строительство самой мощной горной ГЭС в мире

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Китай начал строительство самой мощной горной ГЭС в мире на реке Ярлунг Цангпо в Тибете стоимостью $168 миллиардов. Проект, который будет производить 300 миллиардов кВт-ч ежегодно, втрое превысит мощность плотины "Три ущелья" и вызывает беспокойство Индии и Бангладеш.

Гималайская "водяная бомба": Китай начал строительство самой мощной горной ГЭС в мире

В Тибете стартовал самый амбициозный инфраструктурный проект Китая стоимостью 168 миллиардов долларов. Гидроэнергетическая система на реке Ярлунг Цангпо (нижнее течение Брахмапутры) по плану будет производить 300 миллиардов кВт-ч ежегодно. Об этом говорится в материале CNN, пишет УНН.

Детали

Мощность будущей ГЭС втрое превысит мощность нынешнего рекордсмена – плотины "Три ущелья". Проект, официально начатый в июле под кодовым названием "YX", Си Цзиньпин назвал стратегическим приоритетом для энергетической безопасности.

Инженерный вызов и экологические риски

Конструкция предусматривает сложную систему тоннелей сквозь горы, что позволит использовать перепад высоты в 2000 метров. 

Это самая совершенная, самая инновационная система плотин, которую когда-либо видела планета 

– отметил Брайан Эйлер из Стимсон-центра. 

В то же время он предупредил, что проект является "самым рискованным и потенциально самым опасным", поскольку строительство угрожает уникальной экосистеме Гималаев и требует массового переселения коренных тибетцев.

Геополитическая напряженность и таинственность

Пекин держит детали строительства в секрете, что вызывает беспокойство в Индии и Бангладеш. В индийских медиа проект уже окрестили "водяной бомбой", поскольку контроль над верховьем реки дает Китаю рычаги влияния на водную безопасность всего региона. 

Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17.12.25, 14:18 • 14546 просмотров

Аналитики отмечают, что ГЭС расположена вплотную к спорной границе, что делает ее не только энергетическим, но и военно-политическим объектом.

Проект прошел десятилетия углубленных исследований и внедрены тщательные меры по инженерной безопасности и экологической защите 

– подчеркивает китайский МИД. 

Несмотря на возражения Пекина, спутниковые снимки уже зафиксировали масштабное строительство дорог, мостов и складов взрывчатки в ранее недоступном высокогорье.

Рекультивация Грибовичского полигона на завершающем этапе: выполнено 87% работ10.12.25, 18:13 • 2986 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Дональд Трамп
Индия
Бангладеш
Си Цзиньпин