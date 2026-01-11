$42.990.00
06:05 • 1930 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31 • 9900 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 22075 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 41061 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 31491 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 28849 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 33454 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 56810 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39633 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 39044 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о повреждениях

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В ночь на 11 января Воронеж подвергся атаке 17 беспилотников. В результате падения обломков повреждены жилые дома, четыре человека госпитализированы.

Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о повреждениях

В ночь на 11 января российский Воронеж подвергся атаке беспилотников. По заявлению местных властей, над городом и областью якобы было сбито или подавлено средствами РЭБ 17 дронов. В результате падения обломков зафиксированы повреждения жилой застройки. Об этом пишет УНН.

Детали

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что обломки БПЛА повредили фасады и остекление в трех многоквартирных домах, а также в новостройке. В одной из квартир возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Известно о четырех пострадавших, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Российская сторона традиционно обвиняет в атаке Вооруженные силы Украины. Этот инцидент произошел на фоне массированного запуска российских дронов по украинским городам этой же ночью. Официальный Киев обычно не комментирует удары по объектам на территории РФ, однако подчеркивает право наносить ответные удары по военной инфраструктуре агрессора. 

Степан Гафтко

