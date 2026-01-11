Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о повреждениях

В ночь на 11 января российский Воронеж подвергся атаке беспилотников. По заявлению местных властей, над городом и областью якобы было сбито или подавлено средствами РЭБ 17 дронов. В результате падения обломков зафиксированы повреждения жилой застройки. Об этом пишет УНН.

Детали

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что обломки БПЛА повредили фасады и остекление в трех многоквартирных домах, а также в новостройке. В одной из квартир возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Известно о четырех пострадавших, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Российская сторона традиционно обвиняет в атаке Вооруженные силы Украины. Этот инцидент произошел на фоне массированного запуска российских дронов по украинским городам этой же ночью. Официальный Киев обычно не комментирует удары по объектам на территории РФ, однако подчеркивает право наносить ответные удары по военной инфраструктуре агрессора.

Силы ПВО обезвредили 125 вражеских дронов во время ночной атаки россиян 11 января