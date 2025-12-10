Рекультивация Грибовичского полигона на завершающем этапе: выполнено 87% работ

На завершающем этапе рекультивация Грибовичского полигона – одного из самых сложных объектов обращения с отходами в стране. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Сегодня во Львове завершают ключевой этап многолетней работы над рекультивацией Грибовичского полигона. Это место хорошо известно каждому, кто работает с темой муниципальной инфраструктуры. Полигон работал с 1957 года, и за десятилетия здесь накопилось более 14 миллионов тонн отходов. Площадь – почти 39 гектаров. Для региона это была одна из самых болезненных экологических точек

По его словам, проект предусматривал восстановление всей территории полигона и очистку прилегающих участков, пострадавших в 2016 году во время оползня, а также зон, где образовались фильтрационные озера.

Кулеба добавил, что работы проводились в два этапа.

Первая фаза – технологическая, стоимостью 17,8 млн евро, завершена в октябре 2024 года. Стабилизировали опасные склоны, расчистили загрязненные участки, выровняли и террасировали территорию. Создали технический защитный экран, который блокирует образование новых фильтратов и выход полигонных газов. Обустроили системы сбора и отвода поверхностных вод. Запустили современный комплекс по сбору и утилизации полигонного газа с производством электроэнергии. Ликвидировали озера фильтрата и создали систему их очистки. Вторая фаза – биологическая, стоимостью 8,4 млн евро, сейчас на финальном этапе

По словам вице-премьера, на сегодня выполнено 87% работ: сформирован дренажный слой на всей территории, нанесен почвенный слой, высажены многолетние травы, обустроены резервуары для очистки вод и пожаротушения. Работает обновленная система мониторинга подземных вод.

Выполненная работа меняет не просто вид этого места – она формирует новый подход к безопасности общин возле таких объектов. Грибовичский полигон долгие годы был символом проблемы, которая накапливалась десятилетиями. Сегодня он становится примером того, как община, международные партнеры и профессиональная команда могут вернуть безопасность там, где ее давно не хватало. Это важный результат для Львова и хороший ориентир для других городов, работающих над модернизацией систем обращения с отходами