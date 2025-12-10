Рекультивація Грибовицького полігону на завершальному етапі: виконано 87% робіт

На завершальному етапі рекультивація Грибовицького полігону – одного із найскладніших об’єктів поводження з відходами у країні. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Сьогодні у Львові завершують ключовий етап багаторічної роботи над рекультивацією Грибовицького полігону. Це місце добре відоме кожному, хто працює з темою муніципальної інфраструктури. Полігон працював із 1957 року, і за десятиліття тут накопичилося понад 14 мільйонів тонн відходів. Площа – майже 39 гектарів. Для регіону це була одна з найболючіших екологічних точок - повідомив Кулеба.

За його словами, проєкт передбачав відновлення всієї території полігону та очищення прилеглих ділянок, які постраждали у 2016 році під час зсуву, а також зон, де утворилися фільтратні озера.

Кулеба додав, що роботи проводили у два етапи.

Перша фаза – технологічна, вартістю 17,8 млн євро, авершена у жовтні 2024 року. Стабілізували небезпечні схили, розчистили забруднені ділянки, вирівняли та терасували територію. Створили технічний захисний екран, який блокує утворення нових фільтратів і вихід полігонних газів. Облаштували системи збору та відведення поверхневих вод. Запустили сучасний комплекс зі збору та утилізації полігонного газу з виробництвом електроенергії. Ліквідували озера фільтрату й створили систему їхнього очищення. Друга фаза – біологічна, вартістю 8,4 млн євро, зараз на фінальному етапі - додав він.

За словами віце-прем'єра, на сьогодні виконано 87% робіт: сформовано дренажний шар на всій території, нанесено ґрунтовий шар, висаджено багаторічні трави, облаштовані резервуари для очищення вод і пожежогасіння. Працює оновлена система моніторингу підземних вод.

Виконана робота змінює не просто вигляд цього місця – вона формує новий підхід до безпеки громад біля таких об’єктів. Грибовицький полігон довгі роки був символом проблеми, яка накопичувалася десятиліттями. Сьогодні він стає прикладом того, як громада, міжнародні партнери та фахова команда можуть повернути безпеку там, де її давно бракувало. Це важливий результат для Львова та хороший орієнтир для інших міст, що працюють над модернізацією систем поводження з відходами - резюмував Кулеба.

Проєкт реалізується в рамках Програми муніципальної інфраструктури України (UMIP), спільної програми Мінрозвитку та Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо

Пожежа на Грибовицькому полігоні 2016 року — це масштабна трагедія, що сталася 28 травня під час гасіння вогню, коли стався обвал сміття, внаслідок якого загинули троє рятувальників та інженер-еколог, а Львів залишився без вивезення сміття, що спричинило екологічну кризу та тривалу рекультивацію полігону із залученням європейських коштів та будівництвом сміттєпереробного заводу. Причиною пожежі, що призвела до обвалу, стало самозаймання через неналежну експлуатацію полігону, що розслідувалося як службова недбалість.