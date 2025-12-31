$42.390.17
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Еногастрономія пропонує базові принципи гармонійного поєднання вина з їжею, що дозволяє створювати вдалі пари. Важливо враховувати регіон походження, стиль вина та головний смак страви, а також жирність та солоність.

Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку

Правильне поєднання вина та їжі може підкреслити смак обох і зробити прийом їжі справжнім святом. Еногастрономія - мистецтво та наука гармонійного поєднання вина з їжею, не дає точних правил, але розуміння базових принципів дозволяє легко створювати гармонійні пари, навіть якщо ви не професійний сомельє. Про те, як поєднувати їжу та вино вдало та смачно, розповість УНН.

Найпростіший спосіб отримати успішне поєднання - обирати локальне до локального. Тобто, вино з того ж регіону, що й страва. Кухня і місцеві вина століттями вчилися один одного, саме тому, продукти і напої, зазвичай, добре ладнають. Чим точніше відоме місце походження страви, тим легше гармонійно підібрати пару.

Крім того, варто орієнтуватися на стиль, а не на сорт напою., адже  один сорт винограду може давати дуже різні вина залежно від клімату, технології та витримки. Стиль вина, поділяється на:  легкі, щільні та кислотні вина.

Легкі вина - освіжаючі, не надто міцні, легкі для пиття. Зазвичай, це білі або рожеві вина, іноді легкі ігристі. Ідеально підходять до:

- закусок та салатів;

- білої риби;

- птиці та овочевих страв;

- вегетаріанських страв або страв з ніжним смаком.

Щільні вина - насичені, з глибоким смаком, підходять до ситної їжі. До них відносяться червоні вина середньої та високої насиченості, або деякі білі з витримкою. Підійдуть до:

- червоного м’яса;

- стейків;

- смаженої чи запеченої птиці;

- страв із насиченими соусами;

- запечених або смажених овочів;

- страв із сиром чи іншими ситними компонентами.

Кислотні вина - освіжаючі та бадьорі, зазвичай, це білі вина з яскравою кислотністю, іноді рожеві та ігристі. Вони чудово "товаришують" із:

- морепродуктами та рибою з лимоном;- стравами з томатами та легкими соусами;- гострою та пряною кухнею;- солоними закусками та легкими сирними стравами.

Орієнтуйтеся на головний смак страви

Важливо враховувати не лише основний продукт (м’ясо, риба), а й соус або спеції. Наприклад, біла риба без соусу ідеально гармоніюватиме із легким вином, а ту ж рибу, але з вершковим соусом краще запивати щільним білим вином, тоді як гостра їжа смакує лише з легкими, освіжаючими винами, які пом’якшують гостроту. 

Крім того, не варто забувати і про жирність та солоність страви. Жирна їжа потребує міцного та насиченого вина, щоб балансувати смак страви, а от солоні страви добре поєднуються з кислотними або солодкими винами, адже так можна підкреслити смак чи створити яскравий  контраст.

Однак, якщо на столі багато страв, то універсальним та найбільш вдалим рішенням буде обирати ігристі вина. Вони освіжають смак, не конфліктують зі стравами й легко адаптуються до різної кухні.

А якщо ви вже перейшли до десерту, то пам'ятайте, що  вино завжди має бути солодшим за сам десерт, інакше напій здаватиметься кислим або порожнім. Натомість сухі вина підходять не до всіх солодких страв і скоріше є винятком.

Отож, ідеальне поєднання вина та їжі - це баланс між стилем вина та характером страви. Прислухайтеся до власних відчуттів і експериментуйте. Логіка, уважність і трохи практики допоможуть отримати максимум задоволення від кожного келиха.

Рідкісне шампанське Dom Pérignon з весілля Чарльза та Діани не змогли продати на аукціоні11.12.25, 20:51 • 4302 перегляди

Алла Кіосак

УНН LiteЛайфхаки