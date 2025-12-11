$42.280.10
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 8010 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 12927 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 16453 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 23060 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 16572 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 18633 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16070 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16397 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16762 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Рідкісне шампанське Dom Pérignon з весілля Чарльза та Діани не змогли продати на аукціоні

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Ексклюзивний магнум шампанського Dom Pérignon Vintage 1961 з весілля принца Чарльза та леді Діани Спенсер не був проданий на аукціоні в Данії. Ставки виявилися недостатньо високими, не досягнувши очікуваних 600 000 датських крон (близько 81 000 євро).

Рідкісне шампанське Dom Pérignon з весілля Чарльза та Діани не змогли продати на аукціоні

Рідкісне шампанське Dom Pérignon з весілля Чарльза та Діани не було продано на аукціоні в Данії, передає УНН із посиланням на AP.

Весілля, що підкорило весь світ, відбулося 1981 року. Леді Діана Спенсер сказала "так" принцу Чарльзу, ставши принцесою Вельською і принісши молодість і чарівність у британську королівську родину.

Через понад 40 років після весілля та багато років після розпаду шлюбу, шанувальники королівської родини отримали можливість придбати рідкісну частину цього історичного дня – або, можливо, ковток – на аукціоні у четвер. Але ексклюзивний магнум шампанського Dom Pérignon Vintage 1961 не був проданий, тому що ставки виявилися недостатньо високими.

"Зимове яйце" Фаберже на аукціоні Christie’s продане за рекордні $30,2 млн03.12.25, 09:44 • 6930 переглядiв

Очікується, що шампанське, спеціально вироблене з цієї нагоди, принесе до 600 000 датських крон (близько 81 000 євро або 93 000 доларів), коли воно буде виставлене на аукціон у четвер в аукціонному будинку Bruun Rasmussen у Люнгбю, на північ від Копенга.

"Пропозиції не досягли бажаної мінімальної ціни, і тому, на жаль, лот не було продано", - повідомила в електронному листі в четвер представник аукціонного будинку Кірстін Дам Фріхед. "Ми, звичайно, сподівалися, що його буде продано за оціночною вартістю, особливо з огляду на великий суспільний інтерес, який він викликав".

Принц Чарльз, нині король Карл III, одружився з леді Діаною Спенсер у лондонському соборі Святого Павла 29 липня 1981 року. Після церемонії відбувся пишний прийом у Букінгемському палаці.

Музей у Парижі представив воскову фігуру принцеси Діани у її знаменитій "сукні помсти"20.11.25, 16:53 • 5581 перегляд

Антоніна Туманова

