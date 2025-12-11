Рідкісне шампанське Dom Pérignon з весілля Чарльза та Діани не змогли продати на аукціоні

Рідкісне шампанське Dom Pérignon з весілля Чарльза та Діани не було продано на аукціоні в Данії, передає УНН із посиланням на AP.

Весілля, що підкорило весь світ, відбулося 1981 року. Леді Діана Спенсер сказала "так" принцу Чарльзу, ставши принцесою Вельською і принісши молодість і чарівність у британську королівську родину.

Через понад 40 років після весілля та багато років після розпаду шлюбу, шанувальники королівської родини отримали можливість придбати рідкісну частину цього історичного дня – або, можливо, ковток – на аукціоні у четвер. Але ексклюзивний магнум шампанського Dom Pérignon Vintage 1961 не був проданий, тому що ставки виявилися недостатньо високими.

Очікується, що шампанське, спеціально вироблене з цієї нагоди, принесе до 600 000 датських крон (близько 81 000 євро або 93 000 доларів), коли воно буде виставлене на аукціон у четвер в аукціонному будинку Bruun Rasmussen у Люнгбю, на північ від Копенга.

"Пропозиції не досягли бажаної мінімальної ціни, і тому, на жаль, лот не було продано", - повідомила в електронному листі в четвер представник аукціонного будинку Кірстін Дам Фріхед. "Ми, звичайно, сподівалися, що його буде продано за оціночною вартістю, особливо з огляду на великий суспільний інтерес, який він викликав".

Принц Чарльз, нині король Карл III, одружився з леді Діаною Спенсер у лондонському соборі Святого Павла 29 липня 1981 року. Після церемонії відбувся пишний прийом у Букінгемському палаці.

