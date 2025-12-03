"Зимове яйце" Фаберже на аукціоні Christie’s продане за рекордні $30,2 млн

$42.330.01
49.180.13
ukenru
03:01 • 11095 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 18169 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 17539 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 29738 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 68544 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 46800 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 37683 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33448 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59203 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55938 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
95%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: тривала майже 5 годинPhotoVideo2 грудня, 21:55 • 7680 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge03:42 • 6186 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 13998 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 5588 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 6338 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 5768 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 28649 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 38385 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 36742 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 37685 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олена Зеленська
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ірландія
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 48189 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 50421 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 106117 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 80337 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 96251 перегляди
Актуальне
Техніка
Truth Social
Fox News
Шахед-136
Brent

"Зимове яйце" Фаберже на аукціоні Christie’s продане за рекордні $30,2 млн

Київ • УНН

 • 144 перегляди

На аукціоні Christie's у Лондоні "Зимове яйце" Фаберже продали за 22,9 млн фунтів стерлінгів (приблизно 30,2 млн доларів), встановивши новий світовий рекорд для виробів Фаберже. Це імператорське яйце, замовлене миколою II у 1913 році, стало найдорожчим твором Фаберже, проданим на аукціоні.

"Зимове яйце" Фаберже на аукціоні Christie’s продане за рекордні $30,2 млн

На аукціоні Christie’s у Лондоні "Зимове яйце" Фаберже продали за £22,9 млн, або приблизно $30,2 млн, встановивши новий рекорд. Це один із останніх імператорських яєць, що залишалися у приватних руках. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"Зимове яйце" було замовлене у 1913 році імператором миколою II як великодній подарунок для його матері, імператриці марії федорівни, і вважається одним із найрозкішніших імператорських витворів Фаберже.

Петер Карл Фаберже вважається найвидатнішим російським ювеліром кінця XIX — початку XX століття. Королівська колекція його робіт складалася з персональних подарунків, що належали російській, данській та британській королівським родинам.

Зимове яйце" — це гірський кришталь, на внутрішній стороні якого вигравіюваний візерунок інею, а зовні розміщені платинові сніжинки, інкрустовані діамантами огранки "роза"

- йдеться в описі.

У вівторок його продали за 22 895 000 фунтів, перевищивши світовий аукціонний рекорд для виробів Фаберже. Попередній рекорд було встановлено у 2007 році, коли яйце Ротшильдів продали за 8,9 млн фунтів.

За даними Christie’s, це вже третій випадок, коли "Зимове яйце" встановлює рекордну ціну серед виробів Фаберже. Його неодноразово перепродували, оскільки його історія приваблює колекціонерів.

Доповнення

Після революції 1917 року яйце було вивезене з санкт-петербурга до кремлівської зброярні в москві разом з іншими цінностями царської родини.

У 1920-х роках радянський уряд почав розпродаж мистецьких скарбів з Ермітажу та інших колекцій, часто за мізерну частку їхньої вартості. Пізніше його придбала лондонська фірма Wartski, а в 1934 році воно було продане британському колекціонеру за 1 500 фунтів.

Протягом двох десятиліть — з 1975 по 1994 рік — яйце вважалося зниклим, перш ніж його продали за 6,8 млн фунтів на аукціоні Christie’s. Через вісім років, у 2002-му, аукціонний дім продав його знову — цього разу за 7,1 млн фунтів.

Діамантова брошка Наполеона, втрачена під Ватерлоо, продана за $4,4 млн13.11.25, 08:58 • 36336 переглядiв

Як зазначає видання цей результат встановлює новий світовий аукціонний рекорд для роботи Фаберже, підтверджуючи незгасне значення цього шедевра та підкреслюючи рідкісність і блиск того, що широко вважається одним із найкращих творінь Фаберже — як з технічного, так і з художнього погляду.

З огляду на те, що лише кілька імператорських великодніх яєць залишаються у приватних руках, це була виняткова й історична нагода для колекціонерів придбати витвір непересічної ваги".

Нагадаємо

У листопаді на продаж було виставлено рідкісне кришталеве та діамантове яйце Фаберже, створене для російської імператорської родини, з прогнозованою вартістю понад 26 мільйонів доларів. Це "Зимове яйце" є одним із семи розкішних овалів, що залишилися у приватних руках.

Ольга Розгон

КультураНовини Світу
The Guardian
Лондон