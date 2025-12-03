"Зимове яйце" Фаберже на аукціоні Christie’s продане за рекордні $30,2 млн

На аукціоні Christie’s у Лондоні "Зимове яйце" Фаберже продали за £22,9 млн, або приблизно $30,2 млн, встановивши новий рекорд. Це один із останніх імператорських яєць, що залишалися у приватних руках. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"Зимове яйце" було замовлене у 1913 році імператором миколою II як великодній подарунок для його матері, імператриці марії федорівни, і вважається одним із найрозкішніших імператорських витворів Фаберже.

Петер Карл Фаберже вважається найвидатнішим російським ювеліром кінця XIX — початку XX століття. Королівська колекція його робіт складалася з персональних подарунків, що належали російській, данській та британській королівським родинам.

Зимове яйце" — це гірський кришталь, на внутрішній стороні якого вигравіюваний візерунок інею, а зовні розміщені платинові сніжинки, інкрустовані діамантами огранки "роза" - йдеться в описі.

У вівторок його продали за 22 895 000 фунтів, перевищивши світовий аукціонний рекорд для виробів Фаберже. Попередній рекорд було встановлено у 2007 році, коли яйце Ротшильдів продали за 8,9 млн фунтів.

За даними Christie’s, це вже третій випадок, коли "Зимове яйце" встановлює рекордну ціну серед виробів Фаберже. Його неодноразово перепродували, оскільки його історія приваблює колекціонерів.

Доповнення

Після революції 1917 року яйце було вивезене з санкт-петербурга до кремлівської зброярні в москві разом з іншими цінностями царської родини.

У 1920-х роках радянський уряд почав розпродаж мистецьких скарбів з Ермітажу та інших колекцій, часто за мізерну частку їхньої вартості. Пізніше його придбала лондонська фірма Wartski, а в 1934 році воно було продане британському колекціонеру за 1 500 фунтів.

Протягом двох десятиліть — з 1975 по 1994 рік — яйце вважалося зниклим, перш ніж його продали за 6,8 млн фунтів на аукціоні Christie’s. Через вісім років, у 2002-му, аукціонний дім продав його знову — цього разу за 7,1 млн фунтів.

Як зазначає видання цей результат встановлює новий світовий аукціонний рекорд для роботи Фаберже, підтверджуючи незгасне значення цього шедевра та підкреслюючи рідкісність і блиск того, що широко вважається одним із найкращих творінь Фаберже — як з технічного, так і з художнього погляду.

З огляду на те, що лише кілька імператорських великодніх яєць залишаються у приватних руках, це була виняткова й історична нагода для колекціонерів придбати витвір непересічної ваги".

Нагадаємо

У листопаді на продаж було виставлено рідкісне кришталеве та діамантове яйце Фаберже, створене для російської імператорської родини, з прогнозованою вартістю понад 26 мільйонів доларів. Це "Зимове яйце" є одним із семи розкішних овалів, що залишилися у приватних руках.