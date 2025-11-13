Діамантова брошка Наполеона, втрачена під Ватерлоо, продана за $4,4 млн

Діамантова брошка, втрачена французьким імператором Наполеоном під час втечі з поля битви при Ватерлоо на початку XIX століття, була продана на женевському аукціоні в середу більш ніж за 3,5 мільйона швейцарських франків (близько 4,4 мільйона доларів), повідомляє Sotheby's, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Брошка, яку також можна носити як підвіску, прикрашена овальним діамантом вагою понад 13 карат, оточеним діамантами дрібнішого огранювання. Ціна продажу значно перевищила верхню межу попередньої оцінки у 200 000 франків.

Ціна з молотка становила 2,85 мільйона франків без урахування комісій та інших витрат, включених до остаточної вартості.

Круглий дорогоцінний камінь був знайдений серед особистих речей Наполеона в екіпажах, що застрягли на брудних дорогах, коли він та його війська втекли від британських військ герцога Веллінгтона та прусської армії під командуванням фельдмаршала фон Блюхера, повідомляє Sotheby's.

Понад два століття ці коштовності були частиною сімейних реліквій прусського королівського будинку Гогенцоллернів. Sotheby's не розкриває особи продавця, стверджуючи, що покупець був "приватним колекціонером".

Серед десятків лотів на аукціоні був зелений берил вагою понад 132 карати, які, як кажуть, Наполеон носив під час своєї коронації у 1804 році. Дорогоцінний камінь було продано з молотка за 838 000 франків, що більш ніж у 17 разів перевищило попередню оцінку.

Один з експертів з діамантів зазначив, що аукціон набув додаткової привабливості після гучного пограбування Лувру в Парижі минулого місяця, під час якого було викрадено наполеонівські коштовності.

"З огляду на нещодавнє пограбування Лувру і походження, мабуть, найвідомішої французької фігури в історії, я не здивований, що прикраса пішла за 3,5 мільйона франків, - сказав Тобіас Кормінд, керуючий директор онлайн-ювелірного магазину 77 Diamonds. - Ця брошка з'явилася в момент відродження інтересу всього світу до наполеонівських коштовностей, і її історія неперевершена".

У середу Sotheby's також провів аукціон "високого ювелірного мистецтва", але ще до його початку оголосив, що головний лот - 10-каратний рожевий діамант, який попередньо відомий як "Сяюча троянда" (Glowing Rose), - знято з торгів.

Пізніше аукціонний будинок повідомив, що лот було знято з торгів "після переговорів із продавцем" (власником), не вдаючись до подробиць. Очікувалося, що дорогоцінний камінь буде продано приблизно за 20 мільйонів доларів. Його власника не було встановлено.

