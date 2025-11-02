Прокуратура Франції: Лувр пограбували не мафіозі, а дрібні злочинці з передмість Парижа

Французька прокуратура заявила, що гучне денне пограбування Лувру, під час якого з музею винесли історичні коштовності на 102 мільйони доларів, було справою рук не професійних гангстерів, а дрібних злочинців із бідних північних районів Парижа. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

За словами паризького прокурора Лор Беккуо, четверо підозрюваних, троє з яких уже заарештовані, "не мають профілю організованої злочинності". Вона підкреслила, що це "місцеві мешканці із Сен-Сен-Дені" – району, відомого високим рівнем безробіття та дрібних правопорушень.

Пограбування відбулося менш ніж за сім хвилин: двоє чоловіків розбили вікно музею, відкрили вітрини кутовими шліфувальними машинками та втекли на скутерах. Під час втечі вони втратили найцінніший експонат – корону імператриці Євгенії, а також залишили на місці інструменти.

Поліція вже затримала трьох підозрюваних чоловіків та одну жінку, причетну до злочину. Один із заарештованих має 11 судимостей і раніше був засуджений за аналогічне пограбування у 2015 році.

Беккуо зазначила, що "принаймні один учасник групи досі перебуває на волі".

