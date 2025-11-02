$42.080.01
Прокуратура Франції: Лувр пограбували не мафіозі, а дрібні злочинці з передмість Парижа

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Прокуратура Франції встановила, що гучне денне пограбування Лувру, під час якого винесли історичні коштовності на 102 мільйони доларів, здійснили дрібні злочинці з бідних північних районів Парижа. Заарештовано трьох підозрюваних, які не мають зв'язків з організованою злочинністю.

Прокуратура Франції: Лувр пограбували не мафіозі, а дрібні злочинці з передмість Парижа

Французька прокуратура заявила, що гучне денне пограбування Лувру, під час якого з музею винесли історичні коштовності на 102 мільйони доларів, було справою рук не професійних гангстерів, а дрібних злочинців із бідних північних районів Парижа. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

За словами паризького прокурора Лор Беккуо, четверо підозрюваних, троє з яких уже заарештовані, "не мають профілю організованої злочинності". Вона підкреслила, що це "місцеві мешканці із Сен-Сен-Дені" – району, відомого високим рівнем безробіття та дрібних правопорушень.

Пограбування Лувру: затримано п'ятьох підозрюваних30.10.25, 11:14 • 3017 переглядiв

Пограбування відбулося менш ніж за сім хвилин: двоє чоловіків розбили вікно музею, відкрили вітрини кутовими шліфувальними машинками та втекли на скутерах. Під час втечі вони втратили найцінніший експонат – корону імператриці Євгенії, а також залишили на місці інструменти.

Гучне пограбування Лувру: 38-річній жінці висунули офіційне звинувачення, ще одного підозрюваного відпустили01.11.25, 17:38 • 4942 перегляди

Поліція вже затримала трьох підозрюваних чоловіків та одну жінку, причетну до злочину. Один із заарештованих має 11 судимостей і раніше був засуджений за аналогічне пограбування у 2015 році.

Беккуо зазначила, що "принаймні один учасник групи досі перебуває на волі".

Гучне пограбування Лувру: підозрювані частково визнали свою причетність до злочину29.10.25, 19:11 • 3224 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Париж
Франція