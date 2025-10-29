Гучне пограбування Лувру: підозрювані частково визнали свою причетність до злочину
Двоє підозрюваних, заарештованих у справі про пограбування коштовностей Лувру, частково зізналися у причетності. Четверо злодіїв викрали дев'ять предметів 19 жовтня, але коштовності досі не знайдені.
Підозрювані, заарештовані у справі про пограбування Лувру, "частково визнали свою причетність", передає УНН із посиланням на Sky news.
Деталі
Двоє підозрюваних, заарештованих у справі про пограбування коштовностей Лувру, "частково" зізналися у своїй причетності до пограбування, за словами прокурора.
Прокурор Парижа Лор Беккуо розповіла про цю подію на пресконференції в середу.
Четверо злодіїв вкрали дев'ять предметів, один з яких був втрачений та знайдений на місці події, під час пограбування, яке було здійснено, коли всесвітньо відомий паризький музей був відкритий для відвідувачів 19 жовтня.
Пані Беккуо також сказала, що коштовності на даний момент не знайдено.
Вона також розповіла про повідомлення про те, що поліція вважає, що пограбування могло бути "внутрішньою роботою".
Пані Беккуо сказала, що "немає жодних доказів того, що злодії скористалися допомогою зсередини".
Додамо
Згідно з французькими правилами щодо організованої крадіжки, утримання під вартою може тривати до 96 годин. Цей термін має закінчитися, і прокурори повинні висунути звинувачення підозрюваним, звільнити їх або звернутися до судді з проханням про продовження терміну.
Раніше французька поліція визнала значні прогалини в захисті Лувру.
Начальник поліції Парижа Патріс Форе заявив законодавцям, що старіння систем безпеки залишило слабкі місця.
"Технологічний крок не було зроблено", – сказав він.
Пан Форе також повідомив, що дозвіл Лувру на експлуатацію камер безпеки непомітно закінчився в липні і не був поновлений.
Він сказав, що перше сповіщення поліції надійшло не від сигналізації Лувру, а від велосипедиста зовні, який зателефонував на екстрену лінію.
