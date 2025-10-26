Гучне пограбування Лувру: група грабіжників, ймовірно, складалась із чотирьох людей

Двоє підозрюваних, заарештованих у суботу ввечері, ймовірно, входили до групи з чотирьох осіб, яка викрала королівські коштовності з Лувру, передає УНН із посиланням на AFP.

За даними джерел, близьких до справи, двоє підозрюваних, заарештованих у суботу ввечері, підозрюються в тому, що вони входили до групи з чотирьох осіб, яка викрала вісім французьких королівських коштовностей на суму 88 мільйонів євро - йдеться у повідомленні.

Додамо

У той же час Le Figaro стало відомо, що другий заарештований планував втекти до Малі.

"Другий підозрюваний, заарештований у районі Парижа, прямував до Малі", - повідомило Le Figaro джерело в поліції.

Що ще відомо?

У галереї Наполеон злочинці залишили численні докази, включаючи понад 150 зразків ДНК, папілярних та інших слідів, взятих на місці неймовірної крадіжки ювелірних виробів, повідомила минулого четверга паризький прокурор Лора Бекко, також висловивши оптимізм. Аналізи "вимагають тимчасових обмежень, навіть якщо вони є пріоритетом для лабораторій", - повідомила старший суддя виданню Ouest-France. "Відповіді, отримані найближчими днями" можуть відкрити "зачіпки, особливо якщо злочинці були у справі", – додала вона.

Використання відеоспостереження також дозволило відстежити маршрут втечі злочинців через Париж та сусідні департаменти. Щоб відстежити їх слід, поліція також отримала доступ до записів із громадських та приватних камер (автомагістралей, банків, підприємств тощо).

Зараз поліція йде слідом спільників, яких можуть "затримати" найближчим часом.

Нагадаємо

26 жовтня стало відомо, що двох злочинців, які брали участь у пограбуванні Лувру, було заарештовано в суботу ввечері. Один із них був заарештований в аеропорту Руассі при посадці на рейс до Алжиру. Операцію було проведено близько 22:00 бригадою боротьби з бандитизмом (BRB), відповідальної за розслідування, за підтримки співробітників прикордонної поліції. У той же час другого злочинця заарештували паризька судова поліція в Сен-Сен-Дені.

За даними ЗМІ, вісім королівських коштовностей Франції вартістю 88 мільйонів євро на ранок неділі так і не було знайдено.