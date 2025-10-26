Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних

Двох злочинців, причетних до всесвітньо відомого пограбування Лувру, було заарештовано в суботу ввечері. Про це повідомляє Le Figaro, передає УНН.

Тижня інтенсивних пошуків було достатньо, щоб ліквідувати першу частину команди, яка минулої неділі пограбувала Лувр. За нашою інформацією, двох злочинців, причетних до цього всесвітньо відомого пограбування, було заарештовано в суботу ввечері - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як пише видання, одного було заарештовано в Руассі, коли він готувався до посадки на рейс до Алжиру. Операцію провела близько 22:00 Бригада боротьби з бандитизмом (BRB), яка вела розслідування, за підтримки співробітників прикордонної поліції. Водночас другого злочинця також заарештувала судова поліція Парижа в Сен-Сен-Дені.

Проте, як зауважує Le Figaro, вісім коштовностей французької корони вартістю 88 мільйонів євро станом на ранок неділі все ще не були знайдені.

Нагадаємо

Міністр культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування в Луврі, що призвело до закриття музею на весь день.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що "велике пограбування" Лувру здійснили тривало протягом семи хвилин. Він також підтвердив що "особи проникли ззовні, використовуючи підіймач".

З музею викрали вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції.

Злодії також намагалися викрасти корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, на якій зображено вісім золотих орлів. Також вона містить 1354 діаманти, 1136 діамантів огранювання "троянда" та 56 смарагдів. Втім, завдяки зусиллям охорони, цієї крадіжки вдалося уникнути.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що викрадені цінності з Лувру обов’язково знайдуть, а винних у злочині покарають. Наразі триває розслідування під керівництвом прокуратури Парижу.

22 жовтня, через три дні після зухвалого злочину, Лувр відновив роботу.