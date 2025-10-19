$41.640.00
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Шахед-136
Fox News
Дипломатка

Президент Франції Макрон прокоментував гучне пограбування Лувру

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що викрадені цінності з Лувру обов’язково знайдуть, а винних у злочині покарають. Наразі триває розслідування під керівництвом прокуратури Парижу.

Президент Франції Макрон прокоментував гучне пограбування Лувру

Президент Франції Еммануель Макрон уперше висловився щодо гучного "пограбування року" в Луврі. Він запевнив, що викрадені цінності обов’язково знайдуть, а винних у злочині покарають. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Макрона у соціальній мережі X (Twitter).

Крадіжка, скоєна в Луврі - це напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо це наша історія. Ми знайдемо викрадені вироби, і винні будуть притягнуті до відповідальності

- йдеться у дописі.

За словами Президента Франції, зараз ведеться розслідування під керівництвом прокуратури Парижу. Робиться все необхідне, щоб повернути викрадене та покарати зловмисників.

"Проєкт "Новий Ренесанс Лувру", який ми розпочали в січні, передбачає посилену безпеку. Він забезпечить збереження та захист того, що становить нашу пам’ять і нашу культуру", - додав Макрон.

Нагадаємо

У неділю, 19 жовтня міністр культури Франції Рашида Даті повідомила про пограбування в Луврі, що призвело до закриття музею на весь день. 

В МВС Франції заявили, що пограбування Лувру тривало сім хвилин. Зловмисники проникли ззовні за допомогою підйомника та викрали ювелірні вироби неоціненної вартості.

Французький телеканал BMFTV показав відеокадри пограбування паризького музею Лувр. На записі видно чоловіка в жовтому жилеті, який розбиває вітрину, тоді як у залі перебувають відвідувачі.

Віта Зеленецька

