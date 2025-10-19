Президент Франции Макрон прокомментировал громкое ограбление Лувра
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что похищенные ценности из Лувра обязательно найдут, а виновных в преступлении накажут. В настоящее время ведется расследование под руководством прокуратуры Парижа.
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые высказался по поводу громкого "ограбления года" в Лувре. Он заверил, что похищенные ценности обязательно найдут, а виновных в преступлении накажут. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Макрона в социальной сети X (Twitter).
Кража, совершенная в Лувре, — это нападение на наследие, которое мы ценим, потому что это наша история. Мы найдем похищенные изделия, и виновные будут привлечены к ответственности
По словам Президента Франции, сейчас ведется расследование под руководством прокуратуры Парижа. Делается все необходимое, чтобы вернуть похищенное и наказать злоумышленников.
"Проект "Новый Ренессанс Лувра", который мы начали в январе, предусматривает усиленную безопасность. Он обеспечит сохранение и защиту того, что составляет нашу память и нашу культуру", - добавил Макрон.
Напомним
В воскресенье, 19 октября, министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день.
В МВД Франции заявили, что ограбление Лувра длилось семь минут. Злоумышленники проникли извне с помощью подъемника и похитили ювелирные изделия неоценимой стоимости.
Французский телеканал BMFTV показал видеокадры ограбления парижского музея Лувр. На записи видно мужчину в желтом жилете, который разбивает витрину, тогда как в зале находятся посетители.