Президент Франции Макрон прокомментировал громкое ограбление Лувра

$41.640.00
48.520.00
ukenru
18:24 • 26748 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
16:40 • 16290 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
15:10 • 49182 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 31945 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 34036 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 37869 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 44554 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54150 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47640 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46531 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.7м/с
91%
748мм
Популярные новости
OnlyFans обошла Apple и NVIDIA: стала самой прибыльной компанией мира по доходу на одного сотрудникаPhoto19 октября, 12:15 • 18894 просмотра
Ограбление Лувра длилось семь минут – МВД Франции19 октября, 12:30 • 4556 просмотра
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"Photo19 октября, 13:06 • 26527 просмотра
Путин не завершит войну, не получив части Украины - Трамп15:10 • 10358 просмотра
Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в ИспанииPhoto16:07 • 4350 просмотра
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
15:10 • 49182 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 43118 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 123969 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 145236 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 168724 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Херсонская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 38424 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 43196 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 61785 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 62281 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 89014 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Шахед-136
Фокс Ньюс
Дипломатка

Президент Франции Макрон прокомментировал громкое ограбление Лувра

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что похищенные ценности из Лувра обязательно найдут, а виновных в преступлении накажут. В настоящее время ведется расследование под руководством прокуратуры Парижа.

Президент Франции Макрон прокомментировал громкое ограбление Лувра

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые высказался по поводу громкого "ограбления года" в Лувре. Он заверил, что похищенные ценности обязательно найдут, а виновных в преступлении накажут. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Макрона в социальной сети X (Twitter).

Кража, совершенная в Лувре, — это нападение на наследие, которое мы ценим, потому что это наша история. Мы найдем похищенные изделия, и виновные будут привлечены к ответственности

— говорится в сообщении.

По словам Президента Франции, сейчас ведется расследование под руководством прокуратуры Парижа. Делается все необходимое, чтобы вернуть похищенное и наказать злоумышленников.

"Проект "Новый Ренессанс Лувра", который мы начали в январе, предусматривает усиленную безопасность. Он обеспечит сохранение и защиту того, что составляет нашу память и нашу культуру", - добавил Макрон.

Напомним

В воскресенье, 19 октября, министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день. 

В МВД Франции заявили, что ограбление Лувра длилось семь минут. Злоумышленники проникли извне с помощью подъемника и похитили ювелирные изделия неоценимой стоимости.

Французский телеканал BMFTV показал видеокадры ограбления парижского музея Лувр. На записи видно мужчину в желтом жилете, который разбивает витрину, тогда как в зале находятся посетители.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Социальная сеть
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция