Президент Франции Макрон прокомментировал громкое ограбление Лувра

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые высказался по поводу громкого "ограбления года" в Лувре. Он заверил, что похищенные ценности обязательно найдут, а виновных в преступлении накажут. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Макрона в социальной сети X (Twitter).

Кража, совершенная в Лувре, — это нападение на наследие, которое мы ценим, потому что это наша история. Мы найдем похищенные изделия, и виновные будут привлечены к ответственности