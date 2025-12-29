$41.930.00
Президент Зеленский озвучил сроки согласования мирного плана

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Владимир Зеленский заявил о возможном полном согласовании мирного плана в январе 2026 года, тогда как Дональд Трамп ожидает этого через несколько недель. План согласован на 90-95%, при этом вопросы гарантий безопасности и военное измерение согласованы на 100%.

Президент Зеленский озвучил сроки согласования мирного плана

По результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что план прекращения войны может быть полностью согласован в январе 2026 года, передает УНН.

"Надеюсь, что у нас будет решение по всем документам в январе", - заявил Зеленский.

Дональд Трамп ожидает, что согласование всех пунктов продлится несколько недель. Однако он не исключил, что какой-то из вопросов, который сейчас несогласован, может разрушить весь процесс.

По оценкам Трампа, мирный план из 20 пунктов сейчас согласован где-то на 95%, а Зеленский оценил общий уровень согласованности в 90%, при этом добавив, что вопросы гарантий безопасности и военное измерение согласованы на все 100%.

Напомним

Встреча глав государств была посвящена обсуждению мирного плана. Как заявил Зеленский, представители Украины и США уже обсудили 90% мирного плана.

Накануне встречи Зеленский заявил, что Украина пошла на много разных компромиссов для достижения мира.

Ранее, со ссылками на слова Зеленского, в СМИ был обнародован один из возможных вариантов мирного соглашения из 20 пунктов, который, в частности, предусматривает гарантию суверенитета Украины, ее безъядерный статус, совместную с США эксплуатацию ЗАЭС, свободную экономическую зону на Донбассе.

 

Евгений Царенко

