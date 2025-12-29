$41.930.00
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение

С 1 января 2026 года в Украине установлен тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт/ч. Этот тариф будет действовать до 30 апреля следующего года согласно решению Кабинета министров.

Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение

С 1 января 2026 года граждане Украины будут платить 4,32 грн за 1 кВт/ч электроэнергии. Данный тариф будет действовать до 30 апреля следующего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Кабинета министров.

Детали

Правительство продлило на этот период действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка - до того момента дата была 31 октября 2025 года.

Напомним

Кабинет министров на заседании одобрил План прохождения зимы - единую дорожную карту действий для всех министерств и служб.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений останется неизменной до 31 марта 2026 года.

Евгений Устименко

