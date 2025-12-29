Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение

С 1 января 2026 года граждане Украины будут платить 4,32 грн за 1 кВт/ч электроэнергии. Данный тариф будет действовать до 30 апреля следующего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Кабинета министров.

Детали

Правительство продлило на этот период действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка - до того момента дата была 31 октября 2025 года.

Напомним

Кабинет министров на заседании одобрил План прохождения зимы - единую дорожную карту действий для всех министерств и служб.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений останется неизменной до 31 марта 2026 года.