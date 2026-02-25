Доля нефтегазовых доходов РФ в бюджете снизится до менее чем 20% в 2026 году - СВР

$43.260.03
19:42 • 3406 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
18:38 • 9026 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 12189 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 12182 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 13018 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 13372 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 24100 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 17855 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17277 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 31793 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Популярные новости
Под Запорожьем бойцы ГУР уничтожили штурмовые группы и перерезали логистику россиянVideo25 февраля, 11:49 • 4142 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране25 февраля, 12:05 • 21688 просмотра
Гибель мужчины в Днепре и задержание подозреваемых из ТЦК - озвучены новые детали15:37 • 4978 просмотра
Орбан объявил о размещении военных у электростанций из-за остановки поставок нефти15:51 • 6226 просмотра
Украина вышла из ряда соглашений СНГ, включая объединенную систему ПВО18:56 • 6398 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 24107 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 31798 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 53340 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 63011 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 80956 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Испания
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 22843 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 26482 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 29341 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 32505 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 40712 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Instagram

Доля нефтегазовых доходов РФ в бюджете снизится до менее чем 20% в 2026 году - СВР

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщает, что доля нефтегазовых доходов РФ в федеральном бюджете составит менее 20% в 2026 году. Российские производители нефти предлагают значительные скидки покупателям из Китая.

Доля нефтегазовых доходов РФ в бюджете снизится до менее чем 20% в 2026 году - СВР

В 2026 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете России составит менее 20%. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР) со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что российские и иранские производители нефти предлагают все большие скидки на свою продукцию покупателям из Китая. Они сталкиваются с трудностями при ее реализации, и непроданные запасы накапливаются на танкерах в открытом море.

Также указывается, что более 700 из 1430 застройщиков в России сдавали новостройки с задержкой в 2025 году.

В России из-за проблем с запчастями, вызванных санкциями, не эксплуатируются более трети дальнемагистральных самолетов, необходимых для рейсов на Дальний Восток и за границу

- констатируют в СВР.

Там также добавили, что продажи продуктов быстрого приготовления в России в 2025 году сократились на 4%. Спад обеспечил ключевой сегмент категории – быстрорастворимая лапша, спрос на которую за год снизился на 15,9%. Причина – средняя стоимость упаковки лапши за 2025 год выросла на 16%.

Напомним

По данным Bloomberg, российская нефть сейчас продается с самой большой скидкой на международном рынке за почти три года из-за западных санкций.

Банки РФ сокращают программы лояльности и выплаты кэшбэка из-за кризиса в экономике – СВР21.02.26, 01:37 • 6896 просмотров

Вадим Хлюдзинский

