Доля нефтегазовых доходов РФ в бюджете снизится до менее чем 20% в 2026 году - СВР
Киев • УНН
Служба внешней разведки Украины сообщает, что доля нефтегазовых доходов РФ в федеральном бюджете составит менее 20% в 2026 году. Российские производители нефти предлагают значительные скидки покупателям из Китая.
Детали
Отмечается, что российские и иранские производители нефти предлагают все большие скидки на свою продукцию покупателям из Китая. Они сталкиваются с трудностями при ее реализации, и непроданные запасы накапливаются на танкерах в открытом море.
Также указывается, что более 700 из 1430 застройщиков в России сдавали новостройки с задержкой в 2025 году.
В России из-за проблем с запчастями, вызванных санкциями, не эксплуатируются более трети дальнемагистральных самолетов, необходимых для рейсов на Дальний Восток и за границу
Там также добавили, что продажи продуктов быстрого приготовления в России в 2025 году сократились на 4%. Спад обеспечил ключевой сегмент категории – быстрорастворимая лапша, спрос на которую за год снизился на 15,9%. Причина – средняя стоимость упаковки лапши за 2025 год выросла на 16%.
Напомним
По данным Bloomberg, российская нефть сейчас продается с самой большой скидкой на международном рынке за почти три года из-за западных санкций.
