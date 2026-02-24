російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg
Київ • УНН
російська нафта марки Urals продається з найбільшою знижкою за майже три роки, досягнувши 30,62 долара за барель відносно Brent. Це є наслідком західних санкцій, особливо запроваджених США.
російська нафта продається з найбільшою знижкою на міжнародному ринку за майже три роки через західні санкції. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані міжнародної цінової агенції Argus Media, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що середня знижка на нафту марки Urals до нафти марки Brent з постачанням з західних портів рф сягнула 30,62 долара за барель.
Ціни демонструють вплив західних санкцій, особливо тих, що були запроваджені США наприкінці минулого року, на москву. Незрозуміло, як запропоновані президентом США Дональдом Трампом 15% глобальні тарифи, оголошені в суботу після того, як суд заблокував його попередні мита, можуть вплинути на майбутні закупівлі Індією
Вказується, що Urals у порту приморська на Балтійському морі торгувалася по 42,09 дол. за барель, а у новоросійську ціна впала до 40,44 дол. за барель. Водночас російський уряд планував, що у 2026 році середня ціна Urals становитиме близько 59 дол. за барель. Через цю знижку зараз Urals торгується на 43% дешевше, ніж еталонна нафта Brent, що виступає орієнтиром для світових цін.
Нагадаємо
Нафта дешевшає після оголошення США про підвищення тарифів на імпорт до 15%. Це посилило занепокоєння інвесторів щодо уповільнення глобальної економіки.
