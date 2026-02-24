$43.270.01
23 лютого, 17:51 • 11034 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
23 лютого, 17:38 • 21011 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 18156 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 18227 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 15039 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
23 лютого, 15:29 • 12633 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
23 лютого, 14:58 • 11761 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12590 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
23 лютого, 13:20 • 44094 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:02 • 48559 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:20 • 44095 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
23 лютого, 13:02 • 48559 перегляди
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg

Київ • УНН

російська нафта марки Urals продається з найбільшою знижкою за майже три роки, досягнувши 30,62 долара за барель відносно Brent. Це є наслідком західних санкцій, особливо запроваджених США.

російська нафта продається з найбільшою знижкою на міжнародному ринку за майже три роки через західні санкції. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані міжнародної цінової агенції Argus Media, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що середня знижка на нафту марки Urals до нафти марки Brent з постачанням з західних портів рф сягнула 30,62 долара за барель.

Ціни демонструють вплив західних санкцій, особливо тих, що були запроваджені США наприкінці минулого року, на москву. Незрозуміло, як запропоновані президентом США Дональдом Трампом 15% глобальні тарифи, оголошені в суботу після того, як суд заблокував його попередні мита, можуть вплинути на майбутні закупівлі Індією

- йдеться у статті.

Вказується, що Urals у порту приморська на Балтійському морі торгувалася по 42,09 дол. за барель, а у новоросійську ціна впала до 40,44 дол. за барель. Водночас російський уряд планував, що у 2026 році середня ціна Urals становитиме близько 59 дол. за барель. Через цю знижку зараз Urals торгується на 43% дешевше, ніж еталонна нафта Brent, що виступає орієнтиром для світових цін.

Нафта дешевшає після оголошення США про підвищення тарифів на імпорт до 15%. Це посилило занепокоєння інвесторів щодо уповільнення глобальної економіки.

Вадим Хлюдзинський

