Укрзалізниця змінює маршрути та скасовує низку приміських поїздів

Укрзалізниця оголосила про зміни у русі приміських поїздів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Обмеження почнуть діяти з 17 березня через безпекову ситуацію та регулярні обстріли в регіоні. Про це компанія повідомила у Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

У компанії зазначили, що рухомий склад концентрують на ключових і більш безпечних напрямках.

З 17 березня не курсуватиме низка приміських поїздів, зокрема рейси на маршрутах Мирова – Марганець, Марганець – Запоріжжя, Кривий Ріг – Інгулець, Нікополь – Кривий Ріг, а також окремі поїзди між Дніпром, Кривим Рогом та Апостоловим.

Крім того, з 18 березня скасовується приміський поїзд №6032 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний.

Частину маршрутів скоротять

Деякі рейси змінять кінцеві станції. Зокрема, низку поїздів обмежать до станції Лошкарівка замість Апостолового. Також зміняться маршрути поїздів на напрямку Кривий Ріг – Тимкове.

В Укрзалізниці закликали пасажирів заздалегідь перевіряти розклад і планувати поїздки з урахуванням оновленого руху приміських поїздів.

