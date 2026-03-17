Укрзалізниця змінює маршрути та скасовує низку приміських поїздів

16 березня, 17:55 • 11217 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 21380 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 16293 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 18772 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52 • 18786 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 27647 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
16 березня, 13:13 • 13963 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 15922 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 26862 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 49622 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Популярнi новини
Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки16 березня, 15:07 • 20718 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 17525 перегляди
Директор НАБУ збрехав суду не один раз, коли уникав вʼязниці за допомогою фіктивного усиновлення – експрокурор САП16 березня, 18:21 • 8890 перегляди
Під Києвом чоловік застрелив хвору 11-річну доньку, а потім вчинив самогубство16 березня, 18:58 • 6928 перегляди
Трамп оцінив імовірність застосування Ізраїлем ядерної зброї проти Ірану19:10 • 5862 перегляди
Публікації
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 17547 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 27643 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 27826 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці16 березня, 11:53 • 30419 перегляди
Найбільші породи собак у світі16 березня, 10:19 • 35560 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 32824 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 43433 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 47703 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 53655 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 47293 перегляди
Укрзалізниця змінює маршрути та скасовує низку приміських поїздів

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Через обстріли з 17 березня скасовано рейси між Нікополем, Кривим Рогом та Запоріжжям. Частину маршрутів скорочено до станції Лошкарівка замість Апостолового.

Укрзалізниця оголосила про зміни у русі приміських поїздів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Обмеження почнуть діяти з 17 березня через безпекову ситуацію та регулярні обстріли в регіоні. Про це компанія повідомила у Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

У компанії зазначили, що рухомий склад концентрують на ключових і більш безпечних напрямках.

З 17 березня не курсуватиме низка приміських поїздів, зокрема рейси на маршрутах Мирова – Марганець, Марганець – Запоріжжя, Кривий Ріг – Інгулець, Нікополь – Кривий Ріг, а також окремі поїзди між Дніпром, Кривим Рогом та Апостоловим.

росія атакувала залізницю у двох областях та поранила машиніста з помічником14.03.26, 08:59 • 7908 переглядiв

Крім того, з 18 березня скасовується приміський поїзд №6032 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний.

Частину маршрутів скоротять

Деякі рейси змінять кінцеві станції. Зокрема, низку поїздів обмежать до станції Лошкарівка замість Апостолового. Також зміняться маршрути поїздів на напрямку Кривий Ріг – Тимкове.

В Укрзалізниці закликали пасажирів заздалегідь перевіряти розклад і планувати поїздки з урахуванням оновленого руху приміських поїздів.

Ворожий БпЛА атакував пасажирський потяг на Сумщині, пасажирів евакуювали14.03.26, 19:25 • 6584 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Запорізька область
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Кривий Ріг