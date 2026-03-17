Укрзалізниця змінює маршрути та скасовує низку приміських поїздів
Київ • УНН
Через обстріли з 17 березня скасовано рейси між Нікополем, Кривим Рогом та Запоріжжям. Частину маршрутів скорочено до станції Лошкарівка замість Апостолового.
Укрзалізниця оголосила про зміни у русі приміських поїздів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Обмеження почнуть діяти з 17 березня через безпекову ситуацію та регулярні обстріли в регіоні. Про це компанія повідомила у Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
У компанії зазначили, що рухомий склад концентрують на ключових і більш безпечних напрямках.
З 17 березня не курсуватиме низка приміських поїздів, зокрема рейси на маршрутах Мирова – Марганець, Марганець – Запоріжжя, Кривий Ріг – Інгулець, Нікополь – Кривий Ріг, а також окремі поїзди між Дніпром, Кривим Рогом та Апостоловим.
Крім того, з 18 березня скасовується приміський поїзд №6032 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний.
Частину маршрутів скоротять
Деякі рейси змінять кінцеві станції. Зокрема, низку поїздів обмежать до станції Лошкарівка замість Апостолового. Також зміняться маршрути поїздів на напрямку Кривий Ріг – Тимкове.
В Укрзалізниці закликали пасажирів заздалегідь перевіряти розклад і планувати поїздки з урахуванням оновленого руху приміських поїздів.
