Ворожий БпЛА атакував пасажирський потяг на Сумщині, пасажирів евакуювали
Київ • УНН
Ворожий дрон влучив у хвостовий тепловоз потяга Смородине – Ворожба. Пасажирів вчасно евакуювали, жертв та постраждалих серед цивільних немає.
У Сумській області російський БпЛА вдарив по пасажирському потягу сполученням "Смородине – Ворожба", пасажирів вчасно евакуювали. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
На Сумщині російський БпЛА вдарив по пасажирському потягу сполученням "Смородине – Ворожба". Удар припав на хвостовий тепловоз. Жертв і постраждалих немає
За його словами, моніторингова команда Укрзалізниці оперативно відреагувала: пасажирів вчасно евакуювали, а бригада швидко відчепила вагони від локомотива.
Це черговий доказ того, що росія свідомо атакує цивільний транспорт, намагаючись зірвати роботу цивільної логістики у прифронтових регіонах
рф атакувала дроном приміський поїзд на Дніпропетровщині, є жертва02.03.26, 15:43 • 3122 перегляди