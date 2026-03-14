Вражеский БПЛА атаковал пассажирский поезд на Сумщине, пассажиров эвакуировали
Киев • УНН
Вражеский дрон попал в хвостовой тепловоз поезда Смородино – Ворожба. Пассажиров своевременно эвакуировали, жертв и пострадавших среди гражданских нет.
В Сумской области российский БпЛА ударил по пассажирскому поезду сообщением "Смородино – Ворожба", пассажиров вовремя эвакуировали. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
По его словам, мониторинговая команда Укрзализныци оперативно отреагировала: пассажиров вовремя эвакуировали, а бригада быстро отцепила вагоны от локомотива.
Это очередное доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданский транспорт, пытаясь сорвать работу гражданской логистики в прифронтовых регионах
