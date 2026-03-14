росія атакувала залізницю у двох областях та поранила машиніста з помічником
Київ • УНН
Ворог ударив дронами по поїздах та станціях на Харківщині й Дніпропетровщині. Постраждали двоє залізничників, пошкоджено локомотиви та інфраструктуру.
росія завдала чергового удару по залізниці - у двох областях, повідомив у суботу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.
Деталі
"росія дронами та ракетами атакувала регіони України. Під ударами – столиця та Київщина, Запоріжжя, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина та інші області. На жаль, є загиблі. Щирі співчуття родинам загиблих у Київській області", - вказав віцепрем'єр у соцмережах.
Цієї ночі ворог атакував і залізницю
Харківщина
"На Харківщині армія рф влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі", - зазначив Кулеба.
Дніпровщина
"Напередодні вночі у Криворізькому районі росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована – без постраждалих", - вказав віцепрем'єр.
"Попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди Укрзалізниці продовжують рух", - наголосив Кулеба.
За даними Укрзалізниці, через активність ворожих обстрілів низка поїздів сьогодні не курсуватиме між Харківщиною та Полтавщиною. Можливі оперативні зміни на Сумщині.
