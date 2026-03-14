Россия атаковала железную дорогу в двух областях и ранила машиниста с помощником

Россия нанесла очередной удар по железной дороге – в двух областях, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Подробности

"Россия дронами и ракетами атаковала регионы Украины. Под ударами – столица и Киевщина, Запорожье, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина и другие области. К сожалению, есть погибшие. Искренние соболезнования семьям погибших в Киевской области", - указал вице-премьер в соцсетях.

Этой ночью враг атаковал и железную дорогу - сообщил Кулеба.

Харьковщина

"На Харьковщине армия РФ попала беспилотником в пригородный поезд. Пассажиры не пострадали. Машинист и помощник машиниста получили осколочные ранения – медики оказали им необходимую помощь на месте. Поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети", - отметил Кулеба.

Днепровщина

"Накануне ночью в Криворожском районе Россия также ударила беспилотником по территории станции. Поврежден локомотив. Локомотивная бригада была заблаговременно эвакуирована – без пострадавших", - указал вице-премьер.

"Несмотря на удары, эвакуации пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда Укрзализныци продолжают движение", - подчеркнул Кулеба.

По данным Укрзализныци, из-за активности вражеских обстрелов ряд поездов сегодня не будет курсировать между Харьковщиной и Полтавщиной. Возможны оперативные изменения на Сумщине.

Российский дрон ударил возле поезда в Харьковской области, четверо раненых