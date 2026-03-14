Российский дрон ударил возле поезда в Харьковской области, четверо раненых
Киев • УНН
Вражеский дрон попал возле колеи в Богодуховском районе, повредив вагоны и кабину поезда.
В Харьковской области российские войска ударили дроном возле электропоезда, четыре человека ранены, сообщили в субботу в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
В результате удара БпЛА между селами Водяное и Алексеевка Богодуховского района зафиксировано попадание в землю вблизи железнодорожного пути, рядом с пригородным электропоездом. По предварительным данным, пострадали 4 человека
Как отметили в ГСЧС, в результате взрыва повреждена обшивка поезда, кабина тепловоза, а также остекление двух вагонов пригородного электропоезда.
По данным Укрзализныци, из-за активности вражеских обстрелов ряд поездов сегодня не будет курсировать между Харьковщиной и Полтавщиной.
Дополнение
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб; 11 человек пострадали, в том числе двое детей.