Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Российский дрон ударил возле поезда в Харьковской области, четверо раненых

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

Вражеский дрон попал возле колеи в Богодуховском районе, повредив вагоны и кабину поезда.

Российский дрон ударил возле поезда в Харьковской области, четверо раненых

В Харьковской области российские войска ударили дроном возле электропоезда, четыре человека ранены, сообщили в субботу в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

В результате удара БпЛА между селами Водяное и Алексеевка Богодуховского района зафиксировано попадание в землю вблизи железнодорожного пути, рядом с пригородным электропоездом. По предварительным данным, пострадали 4 человека

- сообщили в ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, в результате взрыва повреждена обшивка поезда, кабина тепловоза, а также остекление двух вагонов пригородного электропоезда.

По данным Укрзализныци, из-за активности вражеских обстрелов ряд поездов сегодня не будет курсировать между Харьковщиной и Полтавщиной. 

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб; 11 человек пострадали, в том числе двое детей.

Юлия Шрамко

