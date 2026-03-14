Російський дрон вдарив біля поїзда на Харківщині, четверо поранених
Київ • УНН
Ворожий дрон влучив біля колії в Богодухівському районі, пошкодивши вагони та кабіну поїзда.
У Харківській області російські війська вдарили дроном біля електропоїзда, чотирьох людей поранено, повідомили у суботу у ГУ ДСНС в області, пише УНН.
Внаслідок удару БпЛА між селами Водяне та Олексіївка Богодухівського району зафіксовано влучання у землю поблизу залізничної колії, поруч із приміським електропоїздом. За попередніми даними, постраждали 4 особи
Як зазначили у ДСНС, у результаті вибуху пошкоджено обшивку поїзда, кабіну тепловоза, а також скління двох вагонів приміського електропоїзда.
За даними Укрзалізниці, через активність ворожих обстрілів низка поїздів сьогодні не курсуватиме між Харківщиною та Полтавщиною.
Доповнення
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула; 11 людей постраждали, зокрема двоє дітей.