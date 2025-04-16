Віталій Коваль

Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української
агропродукції до європейського ринку.
Мінагрополітики закликає бізнес будувати овочесховища, щоб стабілізувати ціни. Зараз 35% овочів псуються, не потрапляючи до
споживача.
В Україні зафіксовано зниження цін на курячі яйця на 5,2% за останні два тижні. Виробництво яєць у березні зросло порівняно з
січнем і лютим.
Євросоюз ймовірно припинить дію антикризових заходів для економіки України 5 червня. Причиною стали протести фермерів та урядів
ряду країн ЄС через наплив дешевої української продукції.