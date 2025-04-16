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Financial Times

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The Guardian

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В Мінекономіки попередили про скорочення обсягів виробництва сільгосппродукції

Київ • УНН

 • 7556 перегляди

У лютому 2025 року в Україні зафіксовано скорочення виробництва сільськогосподарської продукції. Причиною є зменшення обсягів виробництва більшості видів тваринницької продукції.

В Мінекономіки попередили про скорочення обсягів виробництва сільгосппродукції

В Україні у лютому 2025 року спостерігалося скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Причиною цього є менші обсяги виробництва більшості видів тваринницької продукції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки.

У лютому 2025 року спостерігалося скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції через менші обсяги виробництва більшості видів тваринницької продукції

- розповіли в Мінекономіки.

Основним чинниками впливу були:

  • низька конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку;
    • складна й дороговартісна логістика (наслідки повномасштабного військового вторгнення росії в Україну);
      • брак робочої сили (наслідки повномасштабного військового вторгнення росії в Україну).

        Позитивним чинником, який підтримував діяльність передусім сільськогосподарських підприємств, було надання державної підтримки, яка дала змогу частково відновити втрачені інфраструктурні об'єкти, техніку, обладнання, поголів'я тварин. В той же час у домогосподарствах через ускладнений доступ до обігових коштів продовжує спостерігатися скорочення виробництва.

        Швидше адаптуватися до нових умов виробництва, зважаючи на коротший цикл вирощування, порівняно з іншими підвидами тваринництва, змогло птахівництво

        - зазначили в Мінекономіки.

        Довідково

        За даними Держмитслужби в лютому 2025 року порівняно з лютим 2024 року експорт м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці у фізичному вимірі зріс на 11,% (у січні 2025 року порівняно з січнем 2024 року – скоротився на 2,7%, у лютому 2024 року порівняно з лютим 2023 року – зріс на 11,7%).

        У 2024 році за даними Мінагрополітики врожай зернових культур становив 53,9 млн т (менше 4,2% порівняно з відповідною датою 2023 року). У розрізі зернових культур зібрано 22,4 млн т врожаю пшениці (менше на 0,4% порівняно з відповідною датою 2023 року) та кукурудзи – 24,2 млн т (менше на 7,4% відповідно).

        У розрізі технічних культур: цукрового буряку – 12,1 млн т (більше на 6,7% відповідно), сої – 6 млн т (більше на 25,9% відповідно), соняшнику – 10,2 млн т (менше на 14,4% відповідно) та ріпаку – 3,5 млн т (менше на 13,7% відповідно).

        Доповнення

        В Україні вкрай важливо створити мережу овочевих сховищ, що допоможе стабілізувати ціни на продукцію.

        "На ринку овочів історична проблема в тому, що ми вміємо вирощувати, але щоб зберегти - то нема необхідних потужностей. У столиці, в обласних центрах, нема надійних овочесховищ, тому мій заклик до бізнесу - будуйте овочесховища", - закликав Міністр агрополітики Віталій Коваль.

        Павло Зінченко

        Павло Зінченко

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