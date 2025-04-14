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The Guardian

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Створення мережі овочесховищ допоможе стабілізувати ціни на продукти - Мінагро

Київ • УНН

 • 3411 перегляди

Мінагрополітики закликає бізнес будувати овочесховища, щоб стабілізувати ціни. Зараз 35% овочів псуються, не потрапляючи до споживача.

Створення мережі овочесховищ допоможе стабілізувати ціни на продукти - Мінагро

В Україні вкрай важливо створити мережу овочевих сховищ, що допоможе стабілізувати ціни на продукцію. Про це повідомив Міністр агрополітики Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На ринку овочів історична проблема в тому, що ми вміємо вирощувати, але щоб зберегти - то нема необхідних потужностей. У столиці, в обласних центрах, нема надійних овочесховищ, тому мій заклик до бізнесу - будуйте овочесховища

- закликав Коваль.

Наразі, за словами Коваля, зберегти овочі важливіше, ніж виростити їх. Мережа овочесховищ допоможе стабілізувати ціни на продукти.

Зберегти – це важливіше, ніж виростити. На сьогодні маємо нехорошу динаміку, що 35% овочів ніколи не попадають на стіл споживачу у зв'язку з тим, що вони псуються в дорозі, під час зберігання і через інші фактори. Ми маємо забрати ці фактори, побудувавши мережу овочесховищ і це також стабілізує ціни

- пояснив Коваль.

Доповнення

У 2025 році вартість великого великоднього кошика зросте на 17% до 1 185 грн. Ціни на яйця, паску, м'ясні продукти та овочі також зростуть.

"Якщо говорити про цьогорічну вартість Великоднього кошика, то все залежить від його наповнення. Бюджетний варіант кошика, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 грн - на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо хочете ще додати сир, ковбасу та гірчицю, то це буде вартувати 847 грн (на 23% більше 2024 року), а кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошика до 1 185 грн, що на 17% дорожче, ніж торік", - зазначають в Українському клубі аграрного бізнесу.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі повідомив, що спалахи ящуру в європейських країнах та скасування пільгового безмитного режиму з боку ЄС для українських експортерів сільгосппродукції створюють передумови до подальшого зниження цін на молоко в Україні.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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