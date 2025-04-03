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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

Київ • УНН

 • 173024 перегляди

У 2025 році вартість великого великоднього кошика зросте на 17% до 1 185 грн. Ціни на яйця, паску, м'ясні продукти та овочі також зростуть.

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

Вартість великого Великоднього кошика у 2025 році зросте на 17%, тобто до 1 185 грн. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу, передає УНН.

Якщо говорити про цьогорічну вартість Великоднього кошика, то все залежить від його наповнення. Бюджетний варіант кошика, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 грн - на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо хочете ще додати сир, ковбасу та гірчицю, то це буде вартувати 847 грн (на 23% більше 2024 року), а кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошик до 1 185 грн, що на 17% дорожче, ніж торік

- зазначають в Українському клубі аграрного бізнесу.

Деталі 

Зокрема, особливу увагу напередодні Великодня привертають ціни на яйця. За останній місяць десяток яєць подорожчав на 9% і зараз коштує 76,4 грн, а порівняно з минулим роком ціна зросла майже на 30%. Високий попит, як вказано, утримуватиме ціни на цьому рівні або спричинить незначні коливання, а вже після свят вони можуть знизитися на 25%.

Цього року значно зріс індекс головної великодньої випічки - паски. Випікання 3-4 пасок за класичним рецептом вагою по 500-600 г коштуватиме 318,4 грн, що на 38,6% дорожче, ніж у 2024 році. Основними причинами подорожчання стали зростання вартості вершкового масла (+71%, 121 грн за 200 г), молока (+31%, 30 грн за 500 г) та яєць (+61%, 58 грн за 8 шт). Борошно та цукор за останній місяць дещо подешевшали, проте порівняно з минулим роком їхні ціни залишаються вищими на 14% і 13% відповідно.

М’ясні продукти також зросли в ціні. Свинячий ошийок подорожчав на 20% за рік і коштує 275 грн/кг, тоді як сало залишається відносно стабільним - 239 грн/кг. Твердий сир зріс у ціні на 21% і тепер коштує 595 грн/кг.

Овочі за останній місяць трохи подешевшали через збільшення імпорту, але у річному вимірі подорожчання сягнуло 12-25%. Ціни на помідори та огірки за останній місяць дещо знизилися через збільшення імпорту та вітчизняної пропозиції. Однак у порівнянні з минулим роком вони подорожчали на 12-25%. До свята можливі незначні коливання, але різкого зростання не очікується, вказують експерти.

"Цього року головні складові великодніх витрат - паска, яйця, сир та м’ясні продукти. Активізація попиту на ці продукти харчування очікується наступні два тижні. Оскільки в 2025 році 20 квітня Великдень святкують разом християни східного та західного обряду, то це збільшить попит на продукти харчування в цей період часу. Хоч споживча можливість населення суттєво не покращилась, але кожен готується до свята й ціни значно знижуватися не будуть. Також на вартість впливає інфляція та сезонне зростання цін. Тож впродовж майже двох тижнів, котрі залишаються до Великодня, ціна кошика може ще зрости на 5-7%", – підсумував аналітик УКАБ Максим Гопка. 

Доповнення 

Директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин розповів УНН, що Великодній кошик в Україні подорожчає цьогоріч на 15-20%.

У 2024 році вартість традиційного Великоднього кошика для сім'ї з 4-ох осіб зросла на 17,6% до 1422,05 грн порівняно з 2023 роком.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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