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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Київ • УНН

 • 195332 перегляди

Великодній кошик в Україні подорожчає на 15-20%. Експерт Олег Пендзин повідомив, що здорожчання буде більше ніж на 15%, можливо, до 20%, враховуючи можливі преміум продукти.

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

В Україні цього року в середньому Великодній кошик буде дорожчим приблизно на 15-20%. Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин журналісту УНН.

"Продовольчий кошик виріс на 15%. Тобто це (здорожчання великоднього кошика – ред.) точно буде більше ніж на 15%, між 15-20%. Коли ми з вами будемо класти щось у Великодній кошик, там же (можуть – ред.) бути преміум продукти", - сказав  Пендзин.

Раніше Пендзин повідомляв УНН, що підвищення цін на яйця буде ще перед Великодніми святами. Орієнтовно вони коштуватимуть - 80-85 грн за десяток.

Доповнення

Торік за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2024 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль мали обійтися на родину з 4-х осіб близько у 1422,05 грн, тобто на 17,6 % дорожче, ніж у 2023 році, коли такий же набір продуктів коштував 1208,78 грн.

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина31.03.25, 19:53 • 35691 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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