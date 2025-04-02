Пасхальная корзина в этом году подорожает на 15-20% - эксперт

В Украине в этом году в среднем Пасхальная корзина будет дороже примерно на 15-20%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин журналисту УНН.

"Продовольственная корзина выросла на 15%. То есть это (подорожание пасхальной корзины – ред.) точно будет больше чем на 15%, между 15-20%. Когда мы с вами будем класть что-то в Пасхальную корзину, там же (могут – ред.) быть премиум продукты", - сказал Пендзин.

Ранее Пендзин сообщал УНН, что повышение цен на яйца будет еще перед Пасхальными праздниками. Ориентировочно они будут стоить - 80-85 грн за десяток.

Дополнение

В прошлом году, по расчетам ученых Института аграрной экономики, в 2024 году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль должны были обойтись на семью из 4-х человек около 1422,05 грн, то есть на 17,6% дороже, чем в 2023 году, когда такой же набор продуктов стоил 1208,78 грн.

Молоко в Украине подешевеет: в чем причина