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Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

Киев • УНН

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В 2025 году стоимость большой пасхальной корзины вырастет на 17% до 1 185 грн. Цены на яйца, кулич, мясные продукты и овощи также вырастут.

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

Стоимость большой Пасхальной корзины в 2025 году вырастет на 17%, то есть до 1 185 грн. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса, передает УНН.

Если говорить о нынешней стоимости Пасхальной корзины, то все зависит от ее наполнения. Бюджетный вариант корзины, который включает пасху, крашенки, соль, хрен и свечу, стоит в среднем 426 грн - на 33% дороже, чем в 2024 году. Если хотите еще добавить сыр, колбасу и горчицу, то это будет стоить 847 грн (на 23% больше 2024 года), а кагор, огурцы, томаты и сало увеличат цену пасхальной корзины до 1 185 грн, что на 17% дороже, чем в прошлом году

- отмечают в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Детали 

В частности, особое внимание в преддверии Пасхи привлекают цены на яйца. За последний месяц десяток яиц подорожал на 9% и сейчас стоит 76,4 грн, а по сравнению с прошлым годом цена выросла почти на 30%. Высокий спрос, как указано, будет удерживать цены на этом уровне или повлечет незначительные колебания, а уже после праздников они могут снизиться на 25%.

В этом году значительно вырос индекс главной пасхальной выпечки - пасхи. Выпекание 3-4 пасок по классическому рецепту весом по 500-600 г будет стоить 318,4 грн, что на 38,6% дороже, чем в 2024 году. Основными причинами подорожания стали рост стоимости сливочного масла (+71%, 121 грн за 200 г), молока (+31%, 30 грн за 500 г) и яиц (+61%, 58 грн за 8 шт). Мука и сахар за последний месяц несколько подешевели, однако по сравнению с прошлым годом их цены остаются выше на 14% и 13% соответственно.

Мясные продукты также выросли в цене. Свиной ошеек подорожал на 20% за год и стоит 275 грн/кг, тогда как сало остается относительно стабильным - 239 грн/кг. Твердый сыр вырос в цене на 21% и теперь стоит 595 грн/кг.

Овощи за последний месяц немного подешевели из-за увеличения импорта, но в годовом измерении подорожание достигло 12-25%. Цены на помидоры и огурцы за последний месяц несколько снизились из-за увеличения импорта и отечественного предложения. Однако по сравнению с прошлым годом они подорожали на 12-25%. К празднику возможны незначительные колебания, но резкого роста не ожидается, указывают эксперты.

"В этом году главные составляющие пасхальных расходов - пасха, яйца, сыр и мясные продукты. Активизация спроса на эти продукты питания ожидается следующие две недели. Поскольку в 2025 году 20 апреля Пасху празднуют вместе христиане восточного и западного обряда, то это увеличит спрос на продукты питания в этот период времени. Хотя потребительская возможность населения существенно не улучшилась, но каждый готовится к празднику и цены значительно снижаться не будут. Также на стоимость влияет инфляция и сезонный рост цен. Поэтому в течение почти двух недель, которые остаются до Пасхи, цена корзины может еще вырасти на 5-7%", – подытожил аналитик УКАБ Максим Гопка. 

Дополнение 

Директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал УНН, что Пасхальная корзина в Украине подорожает в этом году на 15-20%.

В 2024 году стоимость традиционной Пасхальной корзины для семьи из 4-х человек выросла на 17,6% до 1422,05 грн по сравнению с 2023 годом.

Алина Волянская

Алина Волянская

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