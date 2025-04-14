Создание сети овощехранилищ поможет стабилизировать цены на продукты – Минагро

В Украине крайне важно создать сеть овощных хранилищ, что поможет стабилизировать цены на продукцию. Об этом сообщил Министр агрополитики Виталий Коваль в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На рынке овощей историческая проблема в том, что мы умеем выращивать, но чтобы сохранить - то нет необходимых мощностей. В столице, в областных центрах, нет надежных овощехранилищ, поэтому мой призыв к бизнесу - стройте овощехранилища - призвал Коваль.

Сейчас, по словам Коваля, сохранить овощи важнее, чем вырастить их. Сеть овощехранилищ поможет стабилизировать цены на продукты.

Сохранить – это важнее, чем вырастить. На сегодня имеем нехорошую динамику, что 35% овощей никогда не попадают на стол потребителю в связи с тем, что они портятся в дороге, во время хранения и из-за других факторов. Мы должны убрать эти факторы, построив сеть овощехранилищ и это также стабилизирует цены - пояснил Коваль.

Дополнение

В 2025 году стоимость большой пасхальной корзины вырастет на 17% до 1 185 грн. Цены на яйца, кулич, мясные продукты и овощи также вырастут.

"Если говорить о нынешней стоимости Пасхальной корзины, то все зависит от ее наполнения. Бюджетный вариант корзины, который включает кулич, крашенки, соль, хрен и свечу, стоит в среднем 426 грн - на 33% дороже, чем в 2024 году. Если хотите еще добавить сыр, колбасу и горчицу, то это будет стоить 847 грн (на 23% больше 2024 года), а кагор, огурцы, томаты и сало увеличат цену пасхальной корзины до 1 185 грн, что на 17% дороже, чем в прошлом году", - отмечают в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили сообщил, что вспышки ящура в европейских странах и отмена льготного беспошлинного режима со стороны ЕС для украинских экспортеров сельхозпродукции создают предпосылки к дальнейшему снижению цен на молоко в Украине.