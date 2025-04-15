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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23573 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148140 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132052 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134349 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131158 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132004 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 194962 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77263 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164384 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116339 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Роксолана Підласа

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Підласа про заяви Орбана заблокувати надання Україні 35 млрд євро: це був політичний фарс

Роксолана Підласа пояснила, що Орбан не міг заблокувати надання Україні 35 млрд євро від ЄС. Для виділення коштів потрібна лише проста більшість голосів у Раді ЄС, а не одностайне рішення.

Економіка • 21 жовтня, 08:35 • 16126 перегляди

Шмигаль про погодження надання Україні 35 млрд євро за рахунок використання заморожених активів рф: мають бути доступні вже наприкінці року

Постпреди ЄС погодили надання Україні 35 млрд євро з заморожених російських активів. За словами прем'єра Шмигаля, кошти мають бути доступні вже наприкінці 2024 року.

Економіка • 11 жовтня, 14:39 • 42505 перегляди

Голова комітету пояснила, чому 50 млрд доларів кредиту від ЄС та США потрібно розтягувати на два роки

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила необхідність розподілу 50 млрд доларів кредиту від ЄС та США на два роки. Це пов'язано з одноразовістю виплати та відсутністю нових домовленостей на майбутнє.

Економіка • 11 жовтня, 08:34 • 13784 перегляди

Держбюджет-2025 планують проголосувати в кінці листопада - голова комітету

Проєкт держбюджету-2025 на етапі розгляду поправок. Передбачено 2,2 трлн грн на оборону, з них 1,2 трлн на зарплати військовим і 737 млрд на озброєння. Голосування в Раді заплановане на кінець листопада.

Війна • 9 жовтня, 07:53 • 41627 перегляди

Нардеп про законопроєкт про підвищення податків: очікується від нього понад 152 млрд грн доходів

Очікується понад 152 млрд грн доходів від законопроєкту про підвищення податків. Основні надходження - від банківського податку та податку на прибуток фінансових компаній, повідомила голова бюджетного комітету ВР.

Економіка • 9 жовтня, 06:56 • 13545 перегляди

У бюджеті на 2025 рік закладено понад 43 млрд грн на Дорожній фонд

У проєкті Держбюджету-2025 передбачено 43,2 млрд грн на Дорожній фонд, що суперечить обіцянкам спрямувати всі додаткові акцизи на оборону. Це викликало критику з боку депутатів та членів Бюджетного комітету.

Економіка • 20 вересня, 10:25 • 11047 перегляди

До кінця року в бюджеті утвориться діра обсягом майже 5 млрд доларів – Підласа

До кінця року сформується дефіцит бюджету майже в 5 мільярдів гривень через використання коштів, призначених для грошового забезпечення військових, на закупівлю озброєння в першому кварталі 2024 року.

Економіка • 7 червня, 07:07 • 16867 перегляди

Парламентарі обговорили з представниками місії МВФ залучення міжнародної допомоги для запобігання економічним ризикам

Парламентарі обговорили з представниками МВФ залучення міжнародної допомоги у розмірі 37 мільярдів доларів та понад 400 мільярдів гривень на військову кампанію України.

Економіка • 15 лютого, 10:44 • 27131 перегляди

Голова бюджетного комітету ВР Підласа зустрілася з керівництвом місії МВФ в Києві

Голова парламентського бюджетного комітету Підласа зустрілася з представниками МВФ у Києві, щоб обговорити економічну ситуацію в Україні та прогрес у проведенні структурних реформ в рамках програми МВФ.

Економіка • 15 лютого, 06:55 • 32511 перегляди

Кошти на покриття потреб мобілізації можна залучити лише з внутрішніх ресурсів, але рішення не прийнято – Підласа

Додаткові кошти для покриття потреб військової мобілізації можуть бути залучені з внутрішніх ресурсів України, оскільки кошти міжнародних партнерів витрачати на потреби ЗСУ не можна. Наразі рішення про кількість мобілізованих або джерела фінансування ще не ухвалено.

Війна • 2 лютого, 17:42 • 104964 перегляди

"Перший квартал може бути складним": в Раді розповіли про ризик затримки фінансової допомоги від Заходу

Україна очікує отримати фінансову допомогу від ЄС в рамках багаторічного бюджету ЄС, а переговори про перший транш можуть бути завершені на саміті ЄС у січні.

Економіка • 18 грудня, 12:55 • 30237 перегляди