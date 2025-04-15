Роксолана Підласа

Кошти на покриття потреб мобілізації можна залучити лише з внутрішніх ресурсів, але рішення не прийнято – Підласа

Додаткові кошти для покриття потреб військової мобілізації можуть бути залучені з внутрішніх ресурсів України, оскільки кошти міжнародних партнерів витрачати на потреби ЗСУ не можна. Наразі рішення про кількість мобілізованих або джерела фінансування ще не ухвалено.