Роксолана Підласа пояснила, що Орбан не міг заблокувати надання Україні 35 млрд євро від ЄС. Для виділення коштів потрібна лише проста більшість голосів у Раді ЄС, а не одностайне рішення.
Постпреди ЄС погодили надання Україні 35 млрд євро з заморожених російських активів. За словами прем'єра Шмигаля, кошти мають бути доступні вже наприкінці 2024 року.
Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила необхідність розподілу 50 млрд доларів кредиту від ЄС та США на два роки. Це пов'язано з одноразовістю виплати та відсутністю нових домовленостей на майбутнє.
Проєкт держбюджету-2025 на етапі розгляду поправок. Передбачено 2,2 трлн грн на оборону, з них 1,2 трлн на зарплати військовим і 737 млрд на озброєння. Голосування в Раді заплановане на кінець листопада.
Очікується понад 152 млрд грн доходів від законопроєкту про підвищення податків. Основні надходження - від банківського податку та податку на прибуток фінансових компаній, повідомила голова бюджетного комітету ВР.
У проєкті Держбюджету-2025 передбачено 43,2 млрд грн на Дорожній фонд, що суперечить обіцянкам спрямувати всі додаткові акцизи на оборону. Це викликало критику з боку депутатів та членів Бюджетного комітету.
До кінця року сформується дефіцит бюджету майже в 5 мільярдів гривень через використання коштів, призначених для грошового забезпечення військових, на закупівлю озброєння в першому кварталі 2024 року.
Парламентарі обговорили з представниками МВФ залучення міжнародної допомоги у розмірі 37 мільярдів доларів та понад 400 мільярдів гривень на військову кампанію України.
Голова парламентського бюджетного комітету Підласа зустрілася з представниками МВФ у Києві, щоб обговорити економічну ситуацію в Україні та прогрес у проведенні структурних реформ в рамках програми МВФ.
Додаткові кошти для покриття потреб військової мобілізації можуть бути залучені з внутрішніх ресурсів України, оскільки кошти міжнародних партнерів витрачати на потреби ЗСУ не можна. Наразі рішення про кількість мобілізованих або джерела фінансування ще не ухвалено.
Україна очікує отримати фінансову допомогу від ЄС в рамках багаторічного бюджету ЄС, а переговори про перший транш можуть бути завершені на саміті ЄС у січні.