Підласа розповіла, які внески буде робити Україна до ЄС після вступу

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Україна після вступу до ЄС буде робити внески до його бюджету, що включатимуть митні платежі, ПДВ та грошовий внесок пропорційно до ВНД.

Підласа розповіла, які внески буде робити Україна до ЄС після вступу

Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити. Про це заявила нардеп, голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН.

Деталі

Вчора спільно з Єврокомісією провели офіційний скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень. 90% бюджету ЄС наповнюється з внесків країн-членів. Коли Україна вступить до ЄС, ми теж будемо робити такі внески. Хоча за наявної системи розподілу бюджету ЄС, вважається, що Україна буде нетто-отримувачем грошей ЄС

- повідомила Підласа.

Вона зазначила, що внесок України буде складатися:

  • митні платежі (ЄС в першу чергу - це митний союз. Країни-члени залишають собі лише 25% митних платежів, а 75% перераховують в бюджет ЄС);
    • ПДВ (0.3% від зібраного ПДВ, але не більше ніж половина валового національного доходу);
      • грошовий внесок, пропорційно до розміру валового національного доходу (після отримання митних платежів і ПДВ, різниця між запланованими видатками і доходами бюджету ЄС покривається внесками країн-членів - але по факту це 70% доходів бюджету ЄС);
        • збір на неперероблену пластикову упаковку (0,8 євро за 1 кг сміття).

          В майбутньому ми відкриємо рахунок в НБУ, на якому будуть акумулюватись ці гроші для подальшої передачі в бюджет ЄС. Ми просимо про перехідний період (після вступу до ЄС) для збору на неперероблену пластикову упаковку, тому що в нас наразі відсутнє законодавство і інфраструктура для обліку цих відходів

          - додала Підласа.

          За її словами, через значні видатки на оборону та повоєнне відновлення, Україна проситиме тимчасово відтермінувати або зменшити внески України в бюджет ЄС, який є частиною зібраного ПДВ і який розраховується залежно від валового національного доходу.

          Нагадаємо

          Україна та Єврокомісія розпочали скринінг законодавства України за останнім переговорним розділом у кластері про сільське господарство. Зустрічі тривали до 10 вересня у гібридному форматі.

          Павло Башинський

          ЕкономікаПолітика
          Національний банк України
          Європейська комісія
          Роксолана Підласа
          Україна