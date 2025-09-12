Підласа розповіла, які внески буде робити Україна до ЄС після вступу

Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити. Про це заявила нардеп, голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН.

Вчора спільно з Єврокомісією провели офіційний скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень. 90% бюджету ЄС наповнюється з внесків країн-членів. Коли Україна вступить до ЄС, ми теж будемо робити такі внески. Хоча за наявної системи розподілу бюджету ЄС, вважається, що Україна буде нетто-отримувачем грошей ЄС

Вона зазначила, що внесок України буде складатися:

В майбутньому ми відкриємо рахунок в НБУ, на якому будуть акумулюватись ці гроші для подальшої передачі в бюджет ЄС. Ми просимо про перехідний період (після вступу до ЄС) для збору на неперероблену пластикову упаковку, тому що в нас наразі відсутнє законодавство і інфраструктура для обліку цих відходів