8 вересня, 17:31 • 12133 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 22149 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 25687 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 22616 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 43545 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 25551 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26611 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26694 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27288 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30270 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Україна та ЄС розпочали скринінг за останнім Кластером, що присвячений сільському господарству

Київ • УНН

 • 46 перегляди

8 серпня Україна та Єврокомісія розпочали скринінг законодавства України за останнім переговорним розділом у кластері про сільське господарство. Зустрічі триватимуть до 10 вересня у гібридному форматі.

Україна та ЄС розпочали скринінг за останнім Кластером, що присвячений сільському господарству

У понеділок, 8 серпня Україна та Єврокомісія розпочали скрінінг законодавства України за переговорним розділом у кластері про сільське господарство. Це останній кластер про переговори, за яким Єврокомісія аналізує законодавство України. Про це інформує Служба Віце-прем'єр-міністра України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Україна розпочала скринінгові зустрічі з Європейською Комісією за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій", що належать до Кластера 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". Цей Кластер – фінальний сегмент в межах двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу.

Раніше Україна вже завершила двосторонні сесії за Кластерами 1, 2, 3, 4 та 6. 

Зустрічі за Розділом 11 триватимуть 3 дні, до 10 вересня, та проходять у гібридному форматі (переговірники беруть участь онлайн та офлайн у Брюсселі, Бельгія).

Українську делегацію очолює Головний переговірник, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Участь у сесіях також беруть представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

У своєму виступі Тарас Качка підкреслив стратегічне значення сільськогосподарської політики в межах процесу вступу України до ЄС.

Для нас очевидно, що аграрна політика є однією з найважливіших у переговорах. Саме тому ми приділяємо цій сфері особливу увагу. Українська аграрна політика протягом багатьох років трансформується, оновлюючи та модернізуючи свої практики, що дозволяє нам активно наближатися до спільної аграрної політики ЄС. Для нас ця сесія скринінгу – не початок, а підсумок багаторічної співпраці з Євросоюзом. Ми знаємо наші переваги, знаємо виклики, і сьогодні маємо можливість закласти фундамент для подальшої інтеграції українського агросектору до спільної політики ЄС

- наголосив Качка.

У перший день зустрічей, 8 вересня, делегації України та Європейської Комісії розглянули такі питання:

  • Принципи, стратегія, напрями розвитку аграрної політики України;
    • Схеми підтримки аграрного сектору та інші види допомоги;
      • Національна політика підтримки розвитку сільських територій;
        • Фінансування сільськогосподарських видатків України та система їх моніторингу;
          • Інтегрована система адміністрування та контролю (IACS): поточний стан і плани розбудови;
            • Мережа даних про сталий розвиток фермерства (FSDN): поточний стан і подальші кроки;
              • Перероблені продукти.

                Розділ 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" охоплює велику кількість обов’язкових норм, більшість із яких почнуть діяти в Україні з моменту вступу, без необхідності ухвалення додаткових нормативно-правових актів. Правильне застосування цих правил, а також їх ефективне виконання та контроль із боку професійної публічної адміністрації є критично важливими для функціонування Спільної аграрної політики ЄС (CAP).

                Довідково

                Україна підготувала все необхідне для відкриття трьох переговорних Кластерів – "Основи процесу вступу до ЄС", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини", та очікує на відповідне рішення Ради ЄС. Так, підготовлені та схвалені три дорожні карти трансформацій у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій (затвердження двох із них є умовою відкриття перемовин про членство в ЄС з Україною за Кластером 1). Крім того, за трьома відповідними Кластерами затверджені переговорні позиції.

                Також Україна успішно завершила двосторонні зустрічі в межах скринінгу за ще двома переговорними Кластерами: "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", а також "Зелений порядок денний та стале зʼєднання".

                Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 08.09.25, 22:07 • 8814 переглядiв

                Віта Зеленецька

                ПолітикаАгроновини
                Рада Європейського Союзу
                Європейська комісія
                Європейський Союз
                Брюссель
                Бельгія
                Україна