Украина и ЕС начали скрининг по последнему Кластеру, посвященному сельскому хозяйству

В понедельник, 8 августа, Украина и Еврокомиссия начали скрининг законодательства Украины по переговорному разделу в кластере о сельском хозяйстве. Это последний кластер о переговорах, по которому Еврокомиссия анализирует законодательство Украины. Об этом информирует Служба Вице-премьер-министра Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Украина начала скрининговые встречи с Европейской Комиссией по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий", относящихся к Кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности". Этот Кластер – финальный сегмент в рамках двусторонних встреч в процессе скрининга.

Ранее Украина уже завершила двусторонние сессии по Кластерам 1, 2, 3, 4 и 6.

Встречи по Разделу 11 продлятся 3 дня, до 10 сентября, и проходят в гибридном формате (переговорщики участвуют онлайн и офлайн в Брюсселе, Бельгия).

Украинскую делегацию возглавляет Главный переговорщик, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка. Участие в сессиях также принимают представители Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В своем выступлении Тарас Качка подчеркнул стратегическое значение сельскохозяйственной политики в рамках процесса вступления Украины в ЕС.

Для нас очевидно, что аграрная политика является одной из важнейших в переговорах. Именно поэтому мы уделяем этой сфере особое внимание. Украинская аграрная политика на протяжении многих лет трансформируется, обновляя и модернизируя свои практики, что позволяет нам активно приближаться к общей аграрной политике ЕС. Для нас эта сессия скрининга – не начало, а итог многолетнего сотрудничества с Евросоюзом. Мы знаем наши преимущества, знаем вызовы, и сегодня имеем возможность заложить фундамент для дальнейшей интеграции украинского агросектора в общую политику ЕС - подчеркнул Качка.

В первый день встреч, 8 сентября, делегации Украины и Европейской Комиссии рассмотрели следующие вопросы:

Принципы, стратегия, направления развития аграрной политики Украины;

Схемы поддержки аграрного сектора и другие виды помощи;

Национальная политика поддержки развития сельских территорий;

Финансирование сельскохозяйственных расходов Украины и система их мониторинга;

Интегрированная система администрирования и контроля (IACS): текущее состояние и планы развития;

Сеть данных об устойчивом развитии фермерства (FSDN): текущее состояние и дальнейшие шаги;

Переработанные продукты.

Раздел 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" охватывает большое количество обязательных норм, большинство из которых начнут действовать в Украине с момента вступления, без необходимости принятия дополнительных нормативно-правовых актов. Правильное применение этих правил, а также их эффективное выполнение и контроль со стороны профессиональной публичной администрации являются критически важными для функционирования Общей аграрной политики ЕС (CAP).

Справочно

Украина подготовила все необходимое для открытия трех переговорных Кластеров – "Основы процесса вступления в ЕС", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения", и ожидает соответствующего решения Совета ЕС. Так, подготовлены и одобрены три дорожные карты трансформаций в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов (утверждение двух из них является условием открытия переговоров о членстве в ЕС с Украиной по Кластеру 1). Кроме того, по трем соответствующим Кластерам утверждены переговорные позиции.

Также Украина успешно завершила двусторонние встречи в рамках скрининга по еще двум переговорным Кластерам: "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", а также "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение".

