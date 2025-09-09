$41.220.13
8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Хранитель

Украина и ЕС начали скрининг по последнему Кластеру, посвященному сельскому хозяйству

Киев • УНН

 • 8 просмотра

8 августа Украина и Еврокомиссия начали скрининг законодательства Украины по последнему переговорному разделу в кластере о сельском хозяйстве. Встречи продлятся до 10 сентября в гибридном формате.

Украина и ЕС начали скрининг по последнему Кластеру, посвященному сельскому хозяйству

В понедельник, 8 августа, Украина и Еврокомиссия начали скрининг законодательства Украины по переговорному разделу в кластере о сельском хозяйстве. Это последний кластер о переговорах, по которому Еврокомиссия анализирует законодательство Украины. Об этом информирует Служба Вице-премьер-министра Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Украина начала скрининговые встречи с Европейской Комиссией по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий", относящихся к Кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности". Этот Кластер – финальный сегмент в рамках двусторонних встреч в процессе скрининга.

Ранее Украина уже завершила двусторонние сессии по Кластерам 1, 2, 3, 4 и 6.

Встречи по Разделу 11 продлятся 3 дня, до 10 сентября, и проходят в гибридном формате (переговорщики участвуют онлайн и офлайн в Брюсселе, Бельгия).

Украинскую делегацию возглавляет Главный переговорщик, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка. Участие в сессиях также принимают представители Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В своем выступлении Тарас Качка подчеркнул стратегическое значение сельскохозяйственной политики в рамках процесса вступления Украины в ЕС.

Для нас очевидно, что аграрная политика является одной из важнейших в переговорах. Именно поэтому мы уделяем этой сфере особое внимание. Украинская аграрная политика на протяжении многих лет трансформируется, обновляя и модернизируя свои практики, что позволяет нам активно приближаться к общей аграрной политике ЕС. Для нас эта сессия скрининга – не начало, а итог многолетнего сотрудничества с Евросоюзом. Мы знаем наши преимущества, знаем вызовы, и сегодня имеем возможность заложить фундамент для дальнейшей интеграции украинского агросектора в общую политику ЕС

- подчеркнул Качка.

В первый день встреч, 8 сентября, делегации Украины и Европейской Комиссии рассмотрели следующие вопросы:

  • Принципы, стратегия, направления развития аграрной политики Украины;
    • Схемы поддержки аграрного сектора и другие виды помощи;
      • Национальная политика поддержки развития сельских территорий;
        • Финансирование сельскохозяйственных расходов Украины и система их мониторинга;
          • Интегрированная система администрирования и контроля (IACS): текущее состояние и планы развития;
            • Сеть данных об устойчивом развитии фермерства (FSDN): текущее состояние и дальнейшие шаги;
              • Переработанные продукты.

                Раздел 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" охватывает большое количество обязательных норм, большинство из которых начнут действовать в Украине с момента вступления, без необходимости принятия дополнительных нормативно-правовых актов. Правильное применение этих правил, а также их эффективное выполнение и контроль со стороны профессиональной публичной администрации являются критически важными для функционирования Общей аграрной политики ЕС (CAP).

                Справочно

                Украина подготовила все необходимое для открытия трех переговорных Кластеров – "Основы процесса вступления в ЕС", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения", и ожидает соответствующего решения Совета ЕС. Так, подготовлены и одобрены три дорожные карты трансформаций в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов (утверждение двух из них является условием открытия переговоров о членстве в ЕС с Украиной по Кластеру 1). Кроме того, по трем соответствующим Кластерам утверждены переговорные позиции.

                Также Украина успешно завершила двусторонние встречи в рамках скрининга по еще двум переговорным Кластерам: "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", а также "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение".

                Вита Зеленецкая

