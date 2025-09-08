Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС

$41.220.13
48.160.03
ukenru
17:31 • 4678 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 9468 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 14635 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 15786 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 37626 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 23901 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25344 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26199 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26789 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29838 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.7м/с
78%
754мм
Популярные новости
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"8 сентября, 12:23 • 28657 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 17827 просмотра
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию ПравительстваPhoto8 сентября, 13:17 • 9050 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto15:06 • 7134 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 6318 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo15:42 • 14635 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 17952 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 72665 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 57097 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 57848 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецк
Киевская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 6478 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto15:06 • 7296 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 72665 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 39203 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 43215 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Фейковые новости
Шахед-136
Дія (сервис)
Forbes

Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий в Вильнюсе выразил разногласия с президентом Литвы Гитанасом Науседой относительно интеграции Украины в ЕС. Навроцкий придерживается умеренной позиции и ранее блокировал законопроект о правах украинских беженцев.

Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий, находящийся с визитом в Вильнюсе, заявил, что его позиция по интеграции Украины в Европейский Союз отличается от взглядов президента Литвы Гитанаса Науседы. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание LRT.

Детали

Науседа неоднократно призывал определить 1 января 2030 года как четкую дату вступления Украины в Европейский Союз.

В то же время Навроцкий придерживается "более умеренной" точки зрения относительно возможного вступления Украины в ЕС. Президент Польши также недавно заблокировал законопроект, предложенный правительством премьер-министра Дональда Туска, который расширяет права украинских беженцев, и выступил против стремления Украины стать членом НАТО.

У нас с президентом несколько разные взгляды на интеграцию Украины в ЕС. Наши беседы продолжатся на другом уровне. (...) Я не исключаю возможности полной солидарности с Украиной, но это вопросы, которые касаются только Польши и Украины

- сказал Навроцкий в Президентском дворце.

Напомним, Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам по программе "800+". Она гарантировала ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, независимо от дохода семьи. Выплаты также доступны родителям украинских детей, проживающих в Польше.

Также ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

Большинство поляков против вступления Украины в НАТО – опрос05.09.25, 09:51 • 6082 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
Гитанас Науседа
НАТО
Европейский Союз
Вильнюс
Литва
Дональд Туск
Украина
Польша