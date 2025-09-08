Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий в Вильнюсе выразил разногласия с президентом Литвы Гитанасом Науседой относительно интеграции Украины в ЕС. Навроцкий придерживается умеренной позиции и ранее блокировал законопроект о правах украинских беженцев.
Президент Польши Кароль Навроцкий, находящийся с визитом в Вильнюсе, заявил, что его позиция по интеграции Украины в Европейский Союз отличается от взглядов президента Литвы Гитанаса Науседы. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание LRT.
Детали
Науседа неоднократно призывал определить 1 января 2030 года как четкую дату вступления Украины в Европейский Союз.
В то же время Навроцкий придерживается "более умеренной" точки зрения относительно возможного вступления Украины в ЕС. Президент Польши также недавно заблокировал законопроект, предложенный правительством премьер-министра Дональда Туска, который расширяет права украинских беженцев, и выступил против стремления Украины стать членом НАТО.
У нас с президентом несколько разные взгляды на интеграцию Украины в ЕС. Наши беседы продолжатся на другом уровне. (...) Я не исключаю возможности полной солидарности с Украиной, но это вопросы, которые касаются только Польши и Украины
Напомним, Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам по программе "800+". Она гарантировала ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, независимо от дохода семьи. Выплаты также доступны родителям украинских детей, проживающих в Польше.
Также ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.
