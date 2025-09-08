$41.220.13
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький у Вільнюсі висловив розбіжності з президентом Литви Гітанасом Науседою щодо інтеграції України до ЄС. Навроцький дотримується поміркованої позиції та раніше блокував законопроєкт про права українських біженців.

Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький, який перебуває з візитом у Вільнюсі, заявив, що його позиція щодо інтеграції України до Європейського Союзу відрізняється від поглядів президента Литви Гітанаса Науседи. Про це інформує УНН з посиланням на видання LRT.  

Деталі

Науседа неодноразово виступав із закликом визначити 1 січня 2030 року як чітку дату вступу України до Європейського Союзу.

Водночас Навроцький дотримується "більш поміркованої" точки зору щодо можливого вступу України до ЄС. Президент Польщі також нещодавно заблокував законопроект, запропонований урядом прем'єр-міністра Дональда Туска, який розширює права українських біженців, і виступив проти прагнення України стати членом НАТО.

У нас з президентом дещо різні погляди на інтеграцію України в ЄС. Наші бесіди продовжаться на іншому рівні. (...) Я не виключаю можливості повної солідарності з Україною, але це питання, які стосуються тільки Польщі та України

- сказав Навроцький у Президентському палаці.

Нагадаємо, Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо допомоги українцям за програмою "800+". Вона гарантувала щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину віком до 18 років, незалежно від доходу сім'ї. Виплати також доступні батькам українських дітей, які мешкають у Польщі.  

Також раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявляв, що не підтримує вступ України до Європейського Союзу. 

Більшість поляків проти вступу України до НАТО - опитування

Віта Зеленецька

