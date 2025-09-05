$41.350.02
Більшість поляків проти вступу України до НАТО - опитування

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Більше половини поляків виступають проти вступу України до НАТО. Однак, ставлення до членства України в ЄС є більш сприятливим.

Більшість поляків проти вступу України до НАТО - опитування

Попри підтримку уряду Дональда Туска, більшість громадян Польщі висловлюються проти інтеграції України в НАТО, що може ускладнити позиції Києва на шляху до Альянсу. Про це повідомляє Еuractiv з посиланням на опитування IBRiS, пише УНН.

Деталі

За результатами опитування IBRiS для Rzeczpospolita, 52,7% поляків виступають проти вступу України до НАТО, тоді як лише 33,5% підтримують цю ідею. Картина виявилася вкрай політизованою: найбільше прихильників членства України в Альянсі серед виборців проєвропейського уряду Туска (59%), тоді як серед прихильників опозиційної партії "Право і справедливість" майже три чверті респондентів (74%) категорично проти.

путін у Пекіні: рф не проти вступу України в ЄС, але НАТО залишається "червоною лінією"02.09.25, 14:58 • 5458 переглядiв

Ці результати відображають серйозний розкол у польському суспільстві: уряд намагається демонструвати твердий курс підтримки Києва, тоді як новообраний президент Кароль Навроцький, близький до опозиції, висловлює сумніви щодо доцільності української заявки.

Разом із тим, ставлення поляків до членства України в ЄС виглядає дещо сприятливішим. Згідно з останнім Eurobarometer, 51% польських громадян підтримали б вступ України до Європейського Союзу. Це співвідноситься із загальноєвропейським рівнем підтримки (52%), хоча значно поступається показникам у Північній Європі та країнах Балтії. Наприклад, у Швеції цю ідею підтримують 91% населення, у Данії та Фінляндії - по 81%, у Литві - 72%, у Латвії - 64%, в Естонії - 61%.

Найбільш скептичними залишаються мешканці Центральної Європи: у Чехії та Угорщині 64% респондентів виступили проти приєднання України до ЄС.

Таким чином, опитування демонструє, що, попри дипломатичну підтримку з боку Варшави, суспільна думка в Польщі залишається серйозним викликом для євроатлантичних прагнень Києва.

Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини31.08.25, 19:36 • 19032 перегляди

Степан Гафтко

