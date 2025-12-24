У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІ
Київ • УНН
У ніч на 24 грудня в москві вибухнув автомобіль, що призвело до загибелі двох поліцейських. Інцидент стався на тій же вулиці, де раніше підірвали генерала армії рф фаніля сарварова.
У ніч на середу, 24 грудня, у столиці росії москві вибухнув автомобіль, унаслідок чого загинули двоє поліцейських. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що інцидент стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому було підірвано генерала армії рф фаніля сарварова.
москва, в понеділок хлопнули генерала і декілька хвилин тому знову пролунали вибухи, страшно дуже страшно
"До місця вибуху авто в москві наїхало десятки одиниць спец. техніки", - йдеться в іншому повідомленні.
Джерела в рф розповідають, що невідомий кинув у вікно авто вибуховий пакет. За словами очевидців, на місці події бачили двох людей, які тікали.
Нагадаємо
22 грудня у росії повідомили про підрив авто з генерал-майором з міноборони рф на парковці у москві.
Згодом у слідчому комітеті рф оголосили, що начальник управління оперативної підготовки генштабу зс рф генерал-лейтенант фаніл сарваров помер від травм після підриву його автомобіля в москві.
