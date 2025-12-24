У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІ

$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 11910 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 20157 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 27440 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 36134 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 27353 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 32395 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 18397 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18021 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23583 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38919 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Вбили іноземця на кладовищі під Києвом, випустивши 11 куль: трьох осіб відправили під варту23 грудня, 15:22 • 10577 перегляди
Черговий фейк від Коломойського: журналістське розслідування спростувало його заяви23 грудня, 16:07 • 5514 перегляди
У трьох областях тривають відновлювальні роботи після нічної атаки рф на енергооб'єкти - Міненерго23 грудня, 17:21 • 3946 перегляди
П’яні командири та катастрофічні втрати: АТЕШ розкрив критичну ситуацію в 74-му полку рф на Запорожжі23 грудня, 18:36 • 3422 перегляди
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку Чернігова, триває евакуація мешканців23 грудня, 18:54 • 3246 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 27441 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 21363 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 36135 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 32395 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 92160 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Джорджа Мелоні
Володимир Зеленський
Крістофер Нолан
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Чернігів
Венесуела
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 23700 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 22449 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 26239 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 28318 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 50909 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У ніч на 24 грудня в москві вибухнув автомобіль, що призвело до загибелі двох поліцейських. Інцидент стався на тій же вулиці, де раніше підірвали генерала армії рф фаніля сарварова.

У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІ

У ніч на середу, 24 грудня, у столиці росії москві вибухнув автомобіль, унаслідок чого загинули двоє поліцейських. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому було підірвано генерала армії рф фаніля сарварова.

москва, в понеділок хлопнули генерала і декілька хвилин тому знову пролунали вибухи, страшно дуже страшно

- зазначив один із коментаторів.

"До місця вибуху авто в москві наїхало десятки одиниць спец. техніки", - йдеться в іншому повідомленні.

Джерела в рф розповідають, що невідомий кинув у вікно авто вибуховий пакет. За словами очевидців, на місці події бачили двох людей, які тікали.

Нагадаємо

22 грудня у росії повідомили про підрив авто з генерал-майором з міноборони рф на парковці у москві.

Згодом у слідчому комітеті рф оголосили, що начальник управління оперативної підготовки генштабу зс рф генерал-лейтенант фаніл сарваров помер від травм після підриву його автомобіля в москві.

москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу15.12.25, 06:27 • 16223 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу