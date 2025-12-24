В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИ
Киев • УНН
В ночь на 24 декабря в Москве взорвался автомобиль, что привело к гибели двух полицейских. Инцидент произошел на той же улице, где ранее подорвали генерала армии РФ Фаниля Сарварова.
В ночь на среду, 24 декабря, в столице россии москве взорвался автомобиль, в результате чего погибли двое полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что инцидент произошел на той же улице, где несколько дней назад был подорван генерал армии рф Фаниль Сарваров.
москва, в понедельник хлопнули генерала и несколько минут назад снова прозвучали взрывы, страшно очень страшно
"К месту взрыва авто в москве наехало десятки единиц спец. техники", - говорится в другом сообщении.
Источники в рф рассказывают, что неизвестный бросил в окно авто взрывной пакет. По словам очевидцев, на месте происшествия видели двух убегающих людей.
Напомним
22 декабря в россии сообщили о подрыве авто с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве.
Впоследствии в следственном комитете рф объявили, что начальник управления оперативной подготовки генштаба вс рф генерал-лейтенант Фаниль Сарваров скончался от травм после подрыва его автомобиля в москве.
