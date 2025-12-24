$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 12616 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 21947 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 29156 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 37776 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 28193 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 33254 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 18703 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18083 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23651 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39012 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИ

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

В ночь на 24 декабря в Москве взорвался автомобиль, что привело к гибели двух полицейских. Инцидент произошел на той же улице, где ранее подорвали генерала армии РФ Фаниля Сарварова.

В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИ

В ночь на среду, 24 декабря, в столице россии москве взорвался автомобиль, в результате чего погибли двое полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел на той же улице, где несколько дней назад был подорван генерал армии рф Фаниль Сарваров.

москва, в понедельник хлопнули генерала и несколько минут назад снова прозвучали взрывы, страшно очень страшно

- отметил один из комментаторов.

"К месту взрыва авто в москве наехало десятки единиц спец. техники", - говорится в другом сообщении.

Источники в рф рассказывают, что неизвестный бросил в окно авто взрывной пакет. По словам очевидцев, на месте происшествия видели двух убегающих людей.

Напомним

22 декабря в россии сообщили о подрыве авто с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве.

Впоследствии в следственном комитете рф объявили, что начальник управления оперативной подготовки генштаба вс рф генерал-лейтенант Фаниль Сарваров скончался от травм после подрыва его автомобиля в москве.

Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу15.12.25, 06:27 • 16225 просмотров

Вадим Хлюдзинский

