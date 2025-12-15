$42.270.00
Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу

Киев • УНН

 • 458 просмотра

В ночь на 15 декабря столицу России атаковали дроны, по заявлениям городских властей, российская противовоздушная оборона сбила более десятка беспилотников. Жители Истринского района и подмосковных Каширы и Коломны слышали взрывы, аэропорты Домодедово и Жуковского временно останавливали работу.

Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу

В ночь на 15 декабря столицу России атаковали дроны. В городе раздавались взрывы. Городские власти заявили, что российская ПВО якобы сбила более десятка дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, мэра Москвы Сергея Собянина.

Украинские беспилотники пытаются массово атаковать Москву: на подлете к столице уже сбито 12 вражеских дронов

- говорится в сообщении.

По информации росСМИ, жители Истринского района услышали более десятка громких взрывов.

Отмечается, что о взрывах также сообщали жители подмосковных Каширы и Коломны.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил обстрел российской столицы.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков

- написал он.

Кроме этого, из-за атаки дронов временно останавливали работу аэропортов Домодедово и Жуковского. Позже эти ограничения сняли.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе по городу 14 декабря, повредившем инженерные объекты и остекление домов. Местные жители сообщают об ударе по ТЭЦ, что привело к исчезновению электроснабжения.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеНовости Мира
