Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, но, по его словам, только потому, что уверен, что Россия не попытается снова вторгнуться в страну. Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Подробности

По словам главы Белого дома, он "твердо убежден, что "они не вторгнутся повторно, или я не соглашусь на это".

Я думаю, что он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) хочет заключить сделку. Но я думал об этом - я думал об этом уже давно - сказал Трамп.

По его мнению, Путин все еще готов к миру.

У меня были случаи, когда я все делал с Путиным, а Зеленский не заключал сделку, что меня шокировало. Потом у меня были случаи, когда все было наоборот. Я думаю, что теперь они оба хотят заключить сделку, но мы узнаем - отметил президент США.

Он отказался уточнить, как быстро он надеется завершить войну, добавив: "Мы делаем все возможное, у меня нет сроков".

Напомним

По данным Axios, советники Дональда Трампа передали России план США по мирному урегулированию в Украине, согласованный с украинской стороной. Белый дом ожидает ответа Путина на это предложение.

