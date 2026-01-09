$42.720.15
8 января, 17:08
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 38800 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 31531 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 40200 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 26114 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 18118 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 15024 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18565 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14467 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 54266 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Дональд Трамп заявил о готовности США взять на себя обязательства по будущей обороне Украины, поскольку он убежден, что Россия не попытается снова вторгнуться. Он считает, что Путин стремится заключить сделку, но отказался назвать сроки завершения войны.

Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, но, по его словам, только потому, что уверен, что Россия не попытается снова вторгнуться в страну. Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Подробности

По словам главы Белого дома, он "твердо убежден, что "они не вторгнутся повторно, или я не соглашусь на это".

Я думаю, что он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) хочет заключить сделку. Но я думал об этом - я думал об этом уже давно

- сказал Трамп.

По его мнению, Путин все еще готов к миру.

У меня были случаи, когда я все делал с Путиным, а Зеленский не заключал сделку, что меня шокировало. Потом у меня были случаи, когда все было наоборот. Я думаю, что теперь они оба хотят заключить сделку, но мы узнаем

- отметил президент США.

Он отказался уточнить, как быстро он надеется завершить войну, добавив: "Мы делаем все возможное, у меня нет сроков".

Напомним

По данным Axios, советники Дональда Трампа передали России план США по мирному урегулированию в Украине, согласованный с украинской стороной. Белый дом ожидает ответа Путина на это предложение.

россия большую ставку делает на зиму и баллистику, а не на дипломатию и договоренности с Трампом - Зеленский08.01.26, 21:02 • 3362 просмотра

Вадим Хлюдзинский

