Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о готовности США взять на себя обязательства по будущей обороне Украины, поскольку он убежден, что Россия не попытается снова вторгнуться. Он считает, что Путин стремится заключить сделку, но отказался назвать сроки завершения войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, но, по его словам, только потому, что уверен, что Россия не попытается снова вторгнуться в страну. Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.
Подробности
По словам главы Белого дома, он "твердо убежден, что "они не вторгнутся повторно, или я не соглашусь на это".
Я думаю, что он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) хочет заключить сделку. Но я думал об этом - я думал об этом уже давно
По его мнению, Путин все еще готов к миру.
У меня были случаи, когда я все делал с Путиным, а Зеленский не заключал сделку, что меня шокировало. Потом у меня были случаи, когда все было наоборот. Я думаю, что теперь они оба хотят заключить сделку, но мы узнаем
Он отказался уточнить, как быстро он надеется завершить войну, добавив: "Мы делаем все возможное, у меня нет сроков".
Напомним
По данным Axios, советники Дональда Трампа передали России план США по мирному урегулированию в Украине, согласованный с украинской стороной. Белый дом ожидает ответа Путина на это предложение.
