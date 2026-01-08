Радники Трампа передали до кремля узгоджений з Україною план закінчення війни - Axios

Радники президента США Дональда Трампа передали росії узгоджений з Україною план завершення війни. Про це пише Axios, передає УНН.

Деталі

"Радники президента Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися в середу в Парижі з кирилом дмитрієвим, щоб обговорити план США щодо мирного врегулювання ситуації в Україні. Після досягнення угоди з Україною майже щодо всіх аспектів плану Трампа, Білий дім хоче отримати чітку відповідь від президента росії володимира путіна на цю пропозицію", - пише видання.

Зазначається, що поки путін не висловив жодних публічних ознак того, що він готовий погодитися або навіть серйозно розглянути угоду, яку ведуть переговори США та Україна.

Наголошується, що українські чиновники повідомили, що існує ймовірність того, що Зеленський наступного тижня поїде до США, щоб зустрітися з Трампом та завершити угоду про гарантії безпеки. Інший варіант - їхня зустріч під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Нагадаємо

Російський посланець кирило дмитрієв, який веде переговори з Вашингтоном щодо війни рф проти України, перебував у Парижі 7 січня. Його бачили на вулиці Фобур-Сен-Оноре, а також прийняли в посольстві США.