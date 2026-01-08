Посланця путіна дмитрієва помітили у Парижі за день після саміту союзників України - ЗМІ

$42.720.15
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
12:02 • 2118 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo
10:13 • 10481 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 7462 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
07:21 • 42803 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 34742 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 36408 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 44154 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 45298 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 33736 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
Популярнi новини
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27 • 21425 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 23499 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 22427 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 18528 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo09:50 • 21901 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 56005 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 60949 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 64036 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 103621 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 140623 перегляди
Олексій Білошицький
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Рівненська область
Дніпропетровська область
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 18809 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 31702 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 57622 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 76903 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 118605 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Financial Times

Посланця путіна дмитрієва помітили у Парижі за день після саміту союзників України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Російський посланець кирило дмитрієв, який веде переговори з Вашингтоном щодо війни рф проти України, перебував у Парижі 7 січня. Його бачили на вулиці Фобур-Сен-Оноре, а також прийняли в посольстві США.

Посланця путіна дмитрієва помітили у Парижі за день після саміту союзників України - ЗМІ

російський посланець кирило дмитрієв, за даними французького видання Le Monde, перебував в Парижі 7 січня, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що кирило дмитрієв, посланець кремля в переговорах з Вашингтоном щодо війни рф проти України, "перебував у Парижі в середу, 7 січня". "Його бачили на вулиці Фобур-Сен-Оноре", повідомило Le Monde добре поінформоване джерело.

Єлисейський палац, пише видання, "заперечує, що дмитрієв відвідував президентський палац наступного дня після переговорів у Парижі між країнами-членами Коаліції охочих, та Стівом Віткоффом, спеціальним посланцем Дональда Трампа, і Джаредом Кушнером, зятем президента США".

У Парижі, як повідомляється, "дмитрієва прийняли в посольстві США, розташованому поруч з Єлисейським палацом".

"Є чітке розуміння покрокового руху": Умєров повідомив про нові переговори радників з Європи, США і НАТО щодо гарантій безпеки07.01.26, 14:38 • 4936 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Єлисейський палац
Вашингтон
Дональд Трамп
Париж
Україна