Посланця путіна дмитрієва помітили у Парижі за день після саміту союзників України - ЗМІ
Київ • УНН
Російський посланець кирило дмитрієв, який веде переговори з Вашингтоном щодо війни рф проти України, перебував у Парижі 7 січня. Його бачили на вулиці Фобур-Сен-Оноре, а також прийняли в посольстві США.
російський посланець кирило дмитрієв, за даними французького видання Le Monde, перебував в Парижі 7 січня, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що кирило дмитрієв, посланець кремля в переговорах з Вашингтоном щодо війни рф проти України, "перебував у Парижі в середу, 7 січня". "Його бачили на вулиці Фобур-Сен-Оноре", повідомило Le Monde добре поінформоване джерело.
Єлисейський палац, пише видання, "заперечує, що дмитрієв відвідував президентський палац наступного дня після переговорів у Парижі між країнами-членами Коаліції охочих, та Стівом Віткоффом, спеціальним посланцем Дональда Трампа, і Джаредом Кушнером, зятем президента США".
У Парижі, як повідомляється, "дмитрієва прийняли в посольстві США, розташованому поруч з Єлисейським палацом".
