Посланника путина дмитриева заметили в Париже на следующий день после саммита союзников Украины - СМИ

российский посланник кирилл дмитриев, по данным французского издания Le Monde, находился в Париже 7 января, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что кирилл дмитриев, посланник кремля в переговорах с Вашингтоном по поводу войны рф против Украины, "находился в Париже в среду, 7 января". "Его видели на улице Фобур-Сен-Оноре", сообщил Le Monde хорошо информированный источник.

Елисейский дворец, пишет издание, "отрицает, что дмитриев посещал президентский дворец на следующий день после переговоров в Париже между странами-членами Коалиции желающих, и Стивом Уиткоффом, специальным посланником Дональда Трампа, и Джаредом Кушнером, зятем президента США".

В Париже, как сообщается, "дмитриева приняли в посольстве США, расположенном рядом с Елисейским дворцом".

