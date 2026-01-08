Посланника путина дмитриева заметили в Париже на следующий день после саммита союзников Украины - СМИ

$42.720.15
49.920.12
ukenru
12:09 • 822 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
12:02 • 2972 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo
10:13 • 10859 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 8188 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
07:21 • 43237 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 34994 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 36566 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44228 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45361 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33769 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
Популярные новости
Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны8 января, 04:04 • 6896 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 23752 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 22683 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 18893 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 22131 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 56379 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 61328 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 64407 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 103996 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 140988 просмотра
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 19379 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 31937 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 57825 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 77106 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 118797 просмотра
Посланника путина дмитриева заметили в Париже на следующий день после саммита союзников Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Российский посланник кирилл дмитриев, который ведет переговоры с Вашингтоном по поводу войны рф против Украины, находился в Париже 7 января. Его видели на улице Фобур-Сен-Оноре, а также приняли в посольстве США.

Посланника путина дмитриева заметили в Париже на следующий день после саммита союзников Украины - СМИ

российский посланник кирилл дмитриев, по данным французского издания Le Monde, находился в Париже 7 января, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что кирилл дмитриев, посланник кремля в переговорах с Вашингтоном по поводу войны рф против Украины, "находился в Париже в среду, 7 января". "Его видели на улице Фобур-Сен-Оноре", сообщил Le Monde хорошо информированный источник.

Елисейский дворец, пишет издание, "отрицает, что дмитриев посещал президентский дворец на следующий день после переговоров в Париже между странами-членами Коалиции желающих, и Стивом Уиткоффом, специальным посланником Дональда Трампа, и Джаредом Кушнером, зятем президента США".

В Париже, как сообщается, "дмитриева приняли в посольстве США, расположенном рядом с Елисейским дворцом".

"Есть четкое понимание пошагового движения": Умеров сообщил о новых переговорах советников из Европы, США и НАТО по гарантиям безопасности07.01.26, 14:38 • 4942 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Елисейский дворец
Вашингтон
Дональд Трамп
Париж
Украина