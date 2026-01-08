Посланника путина дмитриева заметили в Париже на следующий день после саммита союзников Украины - СМИ
Киев • УНН
Российский посланник кирилл дмитриев, который ведет переговоры с Вашингтоном по поводу войны рф против Украины, находился в Париже 7 января. Его видели на улице Фобур-Сен-Оноре, а также приняли в посольстве США.
российский посланник кирилл дмитриев, по данным французского издания Le Monde, находился в Париже 7 января, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что кирилл дмитриев, посланник кремля в переговорах с Вашингтоном по поводу войны рф против Украины, "находился в Париже в среду, 7 января". "Его видели на улице Фобур-Сен-Оноре", сообщил Le Monde хорошо информированный источник.
Елисейский дворец, пишет издание, "отрицает, что дмитриев посещал президентский дворец на следующий день после переговоров в Париже между странами-членами Коалиции желающих, и Стивом Уиткоффом, специальным посланником Дональда Трампа, и Джаредом Кушнером, зятем президента США".
В Париже, как сообщается, "дмитриева приняли в посольстве США, расположенном рядом с Елисейским дворцом".
